Diekirch lance ce dimanche la farandole des cortèges carnavalesques alors que la Rockhal accueille le spectacle «Bodyguard» pour les nostalgiques des années 1990. Coup de projecteur sur quelques idées de sortie.

Cavalcade et comédie musicale pour rythmer le week-end

Eddy RENAULD

Diekirch ouvre le bal

C'est parti pour les cavalcades. Depuis 1850, c'est Diekirch qui lance les hostilités. Cette édition 2020 s'annonce particulière puisqu'elle fête ce week-end son 150e anniversaire. En 2019, près de 24.000 personnes avaient rallié la cité nordiste. Le cortège carnavalesque sera le point d'orgue de ce dimanche 23 février. Le départ aura lieu à 14h30 depuis la route de Gilsdorf et l'arrivée au centre Centre culturel «Al Seeërei» est prévue vers 17h30. D'une longueur de près de deux kilomètres, le cortège sera composé d'environ 1.800 figurants.

Entrée: 7 euros avec un billet de tombola, gratuit pour les moins de 12 ans.

Toujours à propos de carnaval, le week-end sera également festif du côté de Differdange avec trois jours de fête au Hall O à Oberkorn.



Le tissu dans tous ses états

Luxexpo The Box accueille ce samedi 22 février de 10 à 17h le salon du tissu. Il y en aura pour tous les goûts, tissus pour enfants, tissus de doublure, de mariée, pour rideaux, d'ameublement ou encore décoratifs. Un revendeur régional de machines à coudre et des écoles de mode seront présents.

Entrée gratuite - Parking 5 euros

Bodyguard à la sauce allemande

La comédie musicale issue du film Bodyguard est de passage à la Rockhal à Esch-Belval. Trois représentations sont au programme du week-end: samedi 22 février à 15h et 19h30, dimanche 23 février à 14h. Plus de quatre millions de spectateurs ont assisté à ce spectacle à travers douze pays. Retrouvez les meilleurs moments de cette histoire d'amour entre une chanteuse et son garde du corps. L'occasion aussi de retrouver les nombreux hits tels que «I Wanna Dance with Somebody», «I'm Every Woman» ou encore «All the Man That I Need».

Mise en scène allemande, chansons en anglais - Tickets

Les dessous du cirque

Un atelier d'initiation aux techniques du cirque est organisé ce samedi 22 février de 14 à 16h de l'autre côté de la frontière et plus précisément au Centre culturel d'Athus pour être précis. Cette organisation des Ateliers CircoMathiques est susceptible d'intéresser les enfants à partir de 7 ans et les adultes. Les participants proposeront le soir même une petite prestation thématique en première partie du spectacle «Quand l'histoire devient réelle» à partir de 20h15.

Prix: 10 euros par personne (max 20 personnes). Inscription obligatoire.

Le livre nature à l'honneur à Remerschen

Le Centre Nature et forêt Biodiversum Camille Gira est placé sous le signe des livres nature pour enfants et adultes. Depuis la semaine dernière, de nombreuses activités sont organisées entre 10 et 17h ce samedi 22 et ce dimanche 23 février. Lectures publiques, ateliers, expositions, ventes,... toute la famille s'y retrouvera.

Centre nature et forêts Biodiversum 5 Breicherwee à Remerschen - Entrée gratuite

Le Biodiversum Camille Gira servira de cadre à cette manifestation dédiée aux livres sur la nature. Photo: Volker Bingenheimer