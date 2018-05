Et si l'intelligence artificielle détectait des talents inexploités? Avec une formation spécifique de codeur de 12 à 20 semaines, Catalyte, la start-up de Baltimore, dans laquelle Expon Capital a investi, intéresse les plus grands.

Catalyte, détecteur de talents

Thierry LABRO Et si l'intelligence artificielle détectait des talents inexploités? Avec une formation spécifique de codeur de 12 à 20 semaines, Catalyte, la start-up de Baltimore, dans laquelle Expon Capital a investi, intéresse les plus grands.

Ils sont peintres, plombiers ou préparateurs de commandes en fast-food.

Ces Américains mal payés et peu qualifiés survivent dans des villes abandonnées par l'industrie dans les années 1970. Les sociétés technologiques hésitent à s'y installer, faute de main-d'oeuvre qualifiée. Les 25 % de chômeurs pensaient ne jamais voir la couleur du miracle économico-technologique.

«Un tiers des Américains passent sous les radars», assure Michael Rosenbaum, fondateur de Catalyte.io, dans le nouveau petit film de promotion de son projet. «Même en ne prenant que 2 % d'entre eux, cela fait 20 millions de personnes qui auraient des compétences largement supérieures à la moyenne s'ils avaient la chance d'avoir la carrière qu'ils méritent.»

Comment les trouver dans un univers des ressources humaines où le CV est encore un roi incontesté? Avec une dose d'intelligence artificielle et une formation spécifique de 12 à 20 semaines.

Au cours d'un test, ces talents qui s'ignorent sont jugés sur les émotions qu'ils dégagent plutôt que sur leurs réponses. L'algorithme détecte pour quel langage de programmation ils pourraient avoir des compétences supérieures à la moyenne et avec qui ils pourraient composer une équipe performante.

Barack Obama invite la start-up à Chicago

Le programme a déjà relancé plus de 1.000 personnes qui travaillent sur place pour des grands comptes, comme Nike, eBay ou Microsoft, les seuls noms de ces géants du commerce ou des technologies qui acceptent publiquement de dire qu'ils sous-traitent une partie de leur code à cette petite start-up.

Le résultat est étonnant, commente Jérôme Wittamer, fondateur et managing partner d'Expon Capital, à peine de retour de Baltimore. «J'ai rencontré quelques-unes de ces personnes. De plus en plus de sociétés s'y intéressent parce que leur état d'esprit est au-delà de la norme.»

La société d'investissement luxembourgeoise a investi 25 millions de dollars de série A, le 14 février, au côté de Cross Culture Fund et Palm Drive Capital. Le montant est assez élevé à ce stade, signe que le business model est en place et que la technologie a déjà prouvé son efficacité. Catalyte entend doubler le nombre de ses talents reformatés d'ici 2020.

Michael Rosenbaum, qui a eu cette idée à la fin des années 1990 et Jacob Hsu, qui dirige la start-up aujourd'hui ExponCapital

Quinze jours plus tard, le p.-d.g. de Catalyte, Jacob Hsu, et Michael Rosenbaum effectuaient les 50 kilomètres qui séparent Baltimore de Washington pour se rendre à l'invitation de l'ex-président américain.

Dans son bureau, le toujours aussi souriant Barack Obama, chemise bleu ciel aux manches remontées jusqu'aux coudes, accueille les deux hommes en compagnie de Steve Case. Ce dernier a quitté AOL pour se lancer dans «Rise of the rest», un tour des écosystèmes de start-up. A raison de cinq villes par tournée – en bus – ce groupe d'investisseurs chevronnés injecte jusqu'à 500.000 dollars dans de petits projets à chaque tournée.

Une idée née avant l'an 2000

Si Barack Obama a invité Jacob Hsu à quitter le 502 Sharp Street de Baltimore, c'est qu'il voudrait que le programme soit étendu à d'autres villes en difficultés aux Etats-Unis. Les quatre hommes se connaissent bien. Si Hsu a pris les commandes de Catalyte depuis janvier 2017, la «start-up» est née en 2000: Michael Rosenbaum, professeur à Harvard et conseiller de Bill Clinton à la Maison Blanche, avait publié une étude qui avait fait grand bruit.

Car à l'été 1998, à Baltimore déjà, l'étudiant en droit «remarque que des sociétés de technologies sont ralenties dans leur croissance parce qu'elles ne trouvent pas les bons salariés», raconte-t-il alors, «alors qu'il y avait plein de super gens motivés dans ces communautés urbaines délaissées qui n'avaient pas accès au marché du travail».

Dans ce port de la côte Est où arrivaient autrefois les immigrants européens, le jeune diplômé décide de lancer une ONG, Catalyst Associates, avec trois amis, pour amener des sociétés de technologies à recruter sur place.

En moins d'un an, l'ONG a remis cent jeunes sur le marché du travail malgré le nombre de portes qui se claquent au nez de ces diplômés d'un nouveau genre.

Vingt ans plus tard, la technologie – l'intelligence artificielle – a poussé cette intuition à un niveau supérieur. Le 24 avril, deux mois après la rencontre avec Obama, Catalyte annonce ouvrir ses troisièmes bureaux à Chicago, ville chère à l'ex-président américain, après ceux de Baltimore et de Portland.

Les invitations se bousculent pour la start-up. Un peu comme si les géants n'avaient pas besoin d'intelligence artificielle pour comprendre en quoi cette formation pouvait révolutionner les ressources humaines.

