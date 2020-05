L'établissement de Mondorf-les-Bains attend ses premiers visiteurs, vendredi, dans un espace machines à sous entièrement repensé. Dans un premier temps, le nombre de joueurs sera limité à 140.

Casino 2000 mise tout sur le 29 (mai)

Gérer l'administratif, veiller à la sécurité des lieux 24h/24, assurer la réception des livraisons, accueillir les entreprises chargées de tels ou tels travaux de réaménagement (sitôt la reprise des ouvriers du bâtiment actée), Casino 2000 n'a pas vraiment dormi ces deux derniers mois d'arrêt. Mais privé de visiteurs, du bruit des paris et avec près de 85% des personnels en chômage partiel, «le site avait des allures de vaisseau fantôme», admet son directeur Guido Berghmans. Vendredi tout change avec la réouverture des portes de l'établissement.

Ce 29 mai, 10h, des jours que le directeur et son équipe y pensent. En attendant le jour J, Guido Berghmans a beaucoup échangé avec ses homologues européens pour voir comment l'activité redémarrait ici ou là, a beaucoup communiqué avec les différents ministères, a beaucoup commandé de produits aussi qui, jusqu'à présent, ne faisaient pas partie des achats habituels. Des masques en tissu pour les salariés, des cloisons pour séparer les joueurs, du gel pour désinfecter les mains des uns et rassurer les autres. «Mais nous avons surtout dû tout réaménager!»

Nouvelles mesures sanitaires obligent, le Casino n'a pris aucun risque. Pour ses clients comme pour ses personnels. Pour le premier jour, seules 140 machines à sous (et aucune table de jeux) seront ainsi accessibles. Des appareils qu'il a fallu distancier les uns des autres, et séparer par une paroi transparente pour "confiner" chaque joueur et éviter toute infection malencontreuse. Les joueurs recevront comme consigne de ne pas trop se promener dans les salles, ne pas se pencher sur les parties en cours et conserver leur masque, si possible.

Ici, on sait gérer les foules (Casino 2000 accueille environ 500.000 visiteurs/an); mais pour la réouverture il a fallu réorganiser le travail de tous. Comment le physionomiste vérifiera qu'un client n'est pas interdit d'accès? Comment le caissier remboursera les gains? Comment s'adresser aux clients surpris à ne pas respecter les règles -du jeu ou d'hygiène. Briefing des équipes en tête-à-tête, e-learning : tout y est passé pour que «ces premiers jours, jours tests et les suivants» se déroulent au mieux.

Petit à petit, en remodelant son organisation, le casino compte bien remettre à disposition l'ensemble de ses 360 machines à sous. La montée en puissance sera progressive. Tout comme pour la partie restauration. Pour l'heure, seul un snack-bar ouvrira (avec une zone de dégustation à part). Pour le restaurant Purple Lounge, les premiers services sont espérés pour le 2 juin en soirée au plus tard, et le 4 juin pour les tables gastronomiques des Roses.

Par contre, difficile d'avancer une date pour le prochain spectacle. Officiellement, d'après l'agenda, rien n'aura lieu sur scène avant le 2 septembre et la venue du comique Jérémy Ferrari. Et c'est déjà complet! «Tous les concerts ou shows ont pu être annulés sans pénalités, assure Guido Berghmans. Mieux nous avons pu décaler la quasi-totalité des dates pour la saison prochaine. Enfin, si ce virus a fini de nous importuner d'ici là.» On parie combien?

