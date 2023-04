La société a produit et livré 2.447 véhicules commerciaux tout électriques à des clients et a généré un total de 125 millions de dollars de revenus.

Carton plein pour B-ON, start-up luxembourgeoise révolutionnaire

Simon MARTIN La société a produit et livré 2.447 véhicules commerciaux tout électriques à des clients et a généré un total de 125 millions de dollars de revenus.

Il y a un an, nous vous parlions de la start-up B-ON, dont le siège social se trouve à la Cloche d'Or. Celle-ci souhaitait se lancer sur ce marché en pleine croissance. Pour ce faire, l'entreprise, qui opérait auparavant sous le nom d'Odin Automotive, ne voulait pas seulement fabriquer les véhicules, mais proposer un service complet autour des camionnettes électriques: infrastructure de recharge, entretien des véhicules, gestion de la flotte, financement et assurance. Le tout, fourni par un seul et même prestataire.

L'idée sous-jacente étant ainsi d'électrifier la flotte des différentes entreprises proposant des services de livraison en tout genre: vêtements, nourriture, électronique, etc. L'année dernière, il avait été rendu public qu'Odin Automotive reprenait l'activité «StreetScooter» de la Deutsche Post. L'opération comprenait non seulement la propriété intellectuelle de la technologie, mais aussi le site de production de Düren, en Allemagne, où 30.000 scooters peuvent être fabriqués par an. Le mois suivant le rachat, en février 2022, elle a directement commencé à produire des véhicules sous la nouvelle direction dans l'usine existante d'une capacité de 30.000 véhicules en Allemagne.



125 millions de dollars de revenus

Un pari réussi au regard des résultats financiers de l'entreprise luxembourgeoise pour l'année 2022. Ceux-ci ont été dévoilés il y a quelques jours. On y apprend notamment que la société a produit et livré 2.447 véhicules commerciaux tout électriques à des clients et a généré un total de 125 millions de dollars de revenus.

En outre, B-ON 2022 a également déclaré avoir signé des contrats et des lettres d'intention pour des ventes totales de 11.000 véhicules. Par ailleurs, des négociations s'opéreraient concernant la vente d'environ 30.000 véhicules électriques supplémentaires pour l'année 2023. Les discussions seraient à un stade avancé. Pour y parvenir, une levée de fonds de 150 millions de dollars a été nécessaire. L'équipe est également passée à 188 employés répartis dans plus d'une douzaine de pays.

Bref, tout semble rouler pour l'entreprise luxembourgeoise, possédant des sites au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne, au Japon et en Amérique latine. «Les recettes et les étapes franchies sont des validations solides du modèle commercial innovant de B-ON, axé sur l'exploitation de l'infrastructure existante et de l'expertise des partenaires, plutôt que sur une approche d'intégration verticale, lourde en actifs, privilégiée par d'autres entreprises dans ce domaine», note B-ON dans ses résultats financiers.

Le patron de B-ON, Stefan Krause, n'est pas un inconnu dans le secteur automobile. Il a notamment fait partie de la direction de BMW. Photo: B-On

Rappelons que derrière l'entreprise basée au Luxembourg se trouvent d'autres grands noms. Outre la Deutsche Post, qui détient toujours des parts de l'entreprise par le biais d'une société de participation, un partenariat avec le géant technologique Hitachi avait été annoncé l'année passée. «L'année a été extrêmement difficile pour les marchés financiers, les constructeurs de véhicules électriques et les chaînes d'approvisionnement automobiles mondiales dans leur ensemble», a déclaré Stefan Krause, fondateur, président-directeur général de B-ON.

Néanmoins, selon ce dernier, B-ON a produit et livré des véhicules et a généré un chiffre d'affaires à neuf chiffres au cours de sa toute première année d'activité. «C'est un témoignage massif de notre modèle d'entreprise, de notre produit et de l'équipe que nous avons constituée, et nous prévoyons de poursuivre notre croissance en 2023 et au-delà malgré l'environnement défavorable».

