Un savoir-faire scientifique très spécial, «made in Luxembourg» est actuellement très demandé aux États-Unis.

Après les deux cyclones tropicaux «Harvey» et «Irma» qui ont inondé de vastes territoires dans le pays, les autorités utilisent maintenant un procédé spécial qui permet de produire des cartes précises des zones sujettes aux inondations à partir d'images satellite.

La méthode a été développée au Luxembourg, et plus précisément au centre de recherche public «Institut luxembourgeois des sciences et de la technologie» (LIST).

Cette méthode permet de créer des cartes précises via les images des satellites de l'Agence spatiale européenne et de prévoir les potentielles inondations. «Cela permet d’obtenir rapidement des cartes des étendues inondées, ce qui est très utile pour mieux surveiller et prédire les crues».

Cela permet donc de reconnaître les dangers à un stade précoce et de prévenir la population.

