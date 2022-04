La ministre de l'Environnement a annoncé sa démission ce vendredi, alors qu'elle est mise en cause dans l'affaire de «l'abri de jardin».

Luxembourg 2 min.

Politique

Carole Dieschbourg renonce à son mandat de ministre

Laura BANNIER La ministre de l'Environnement a annoncé sa démission ce vendredi, alors qu'elle est mise en cause dans l'affaire de «l'abri de jardin».

Carole Dieschbourg estime n'avoir «rien à se reprocher». Pourtant, la femme politique va quitter son poste de ministre de l'Environnement. Une décision qu'elle a communiquée à la presse ce vendredi matin, quelques heures seulement après avoir annoncé avoir demandé la levée de son immunité ministérielle dans le cadre de l'affaire de «l'abri de jardin».

Carole Dieschbourg demande la levée de son immunité Le dossier de «l'abri de jardin», affaire qui avait poussé Roberto Traversini à quitter ses fonctions de bourgmestre de Differdange, a été transmis ce jeudi à Fernand Etgen, président de la Chambre des députés, indique le parquet.

La ministre déi Gréng a indiqué avoir communiqué sa décision ce matin au Premier ministre Xavier Bettel (DP) et au Grand-Duc. Une volonté que Carole Dieschbourg explique avec une grande émotion dans sa voix. «Je prends la responsabilité de démissionner, car il s'agit de la seule possibilité d'être entendue par la justice sans que la Chambre n'ait à lever mon immunité», a ainsi fait savoir le membre du gouvernement.

Elle se refuse en effet que la Chambre des députés «perde encore du temps à ce sujet», et préfère donc renoncer à son mandat. «Je décide de prendre ce choix, car j'estime que la Chambre a des affaires plus urgentes à traiter», a souligné l'intéressée qui indique qu'en ces temps de crise, les défis sont nombreux à relever.

Claude Turmes prendrait l'intérim

Ce sujet, c'est donc l'affaire de «l'abri de jardin», dans laquelle l'intéressée est mise en cause depuis 2019. Dans ce dossier, qui concerne avant tout Roberto Traversini, Carole Dieschbourg est accusée par le CSV de favoritisme. Accusé d'avoir réalisé, sans autorisation, des travaux sur une maison qui lui appartient sur la commune de Differdange, Roberto Taversini avait, en 2019, démissionné de ses fonctions de bourgmestre de cette même commune, ainsi que de son mandat de député.

L'annus horribilis de Roberto Traversini Il y a douze mois, l'élu Déi Gréng démissionnait de son poste de bourgmestre de Differdange avant de quitter la Chambre quelques jours plus tard. Retour sur une affaire qui a débuté par des travaux dans un petit cabanon.

La ministre de l'Environnement, pour sa part, avait indiqué que le dossier déposé par l'ex-bourgmestre de Differdange pour l'autorisation du bardage en bois de son abri de jardin avait été traité comme n'importe quelle autre demande. Jusqu'ici, Carole Dieschbourg s'était refusée de répondre favorablement aux demandes de l'opposition, qui réclamait sa démission. Ce vendredi, elle a finalement annoncé que Claude Turmes (Déi Gréng), ministre de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire, prendrait l'intérim à l'Environnement. Présent lors de l'allocution, le staff de la ministre a chaleureusement applaudi sa décision.

«Une décision intègre»

Dans un communiqué de presse, Déi Gréng a qualifié cette décision d'«intègre». Le parti a également salué le mandat de Carole Dieschbourg, qu'il estime représenter «une décennie sans précédent pour la protection constante du climat et de l'environnement».

«Nous la remercions du fond du cœur pour son engagement honnête et infatigable envers les citoyens, l'environnement et la planète», a souligné la formation politique qui a fait savoir que la question de la succession à Carole Dieschbourg au poste de ministre de l'Environnement sera abordée au plus vite à l'occasion d'une réunion extraordinaire. Notons que cette démission intervient à un peu plus d'un an de la prochaine échéance politique, les prochaines élections législatives qui se dérouleront en octobre 2023.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.