Le Conseil d'Etat donne un carton rouge à la proposition de loi qui devait ouvrir la voie à l'audition de Carole Dieschbourg dans l'affaire de l'abri de jardin.

Affaire de l'abri de jardin

Carole Dieschbourg ne pourra pas témoigner de sitôt

Le Conseil d'Etat a publié mardi son avis sur le projet de loi 8049 relatif à la responsabilité pénale des membres du gouvernement et a soulevé quatre oppositions formelles contre le texte, qui doit maintenant être retravaillé par la commission judiciaire compétente. Le contexte est la possible implication pénale de la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng), qui a démissionné en avril dernier, dans l'affaire de l'abri de jardin.

En avril, le parquet avait transmis son dossier à la Chambre, car selon la Constitution, c'est au Parlement de décider de la mise en accusation d'un membre ou d'un ancien membre du gouvernement. Problème : la loi prévue par la Constitution qui régit la procédure pour ce faire n'existe pas.

Après de longues tergiversations, la conférence des présidents et le bureau du Parlement ont décidé d'adopter une telle loi prévue par la Constitution, garantissant ainsi la transition de l'actuelle à la nouvelle Constitution, qui n'est pas encore en vigueur et ne prévoit plus que le Parlement soit compétent.

Faire jurisprudence

Le texte ne concerne pas exclusivement l'ancienne ministre, mais fait partie du droit commun, ce qui signifie que les procédures pénales générales s'appliqueront également aux membres du gouvernement. En d'autres termes, les membres et anciens membres du gouvernement ont les mêmes droits et sont traités comme des citoyens ordinaires. Mais le texte présente des faiblesses. La principale faiblesse concerne les questions procédurales, auxquelles le texte ne donne pas de réponses claires.

Il n'est par exemple pas clair si le procureur, qui a besoin de l'autorisation de la Chambre des députés pour prendre des mesures d'enquête à l'encontre d'un membre du gouvernement ou pour ouvrir éventuellement une enquête, ne doit la demander qu'une seule fois ou s'il doit demander au Parlement chaque mesure d'enquête. «Si une enquête judiciaire est ouverte après l'enquête préliminaire, le procureur doit-il demander une nouvelle autorisation ou l'autorisation initiale est-elle valable pour toute la procédure ultérieure jusqu'à sa conclusion ?», demande le Conseil d'État, qui oppose son veto en raison des ambiguïtés procédurales concernant l'interaction entre le Parlement et la justice.

Pas mal de questions en suspens

Selon le Conseil d'État, la proposition de loi viole le principe constitutionnel d'égalité de traitement sur deux points. Un autre problème se pose dans le contexte de l'interaction entre le Parlement et la justice. Le texte prévoit en effet une procédure particulière pour la poursuite d'une enquête préliminaire contre un membre du gouvernement. Selon le texte, le procureur doit soumettre le dossier d'enquête au Parlement, qui décide ensuite de la suite à donner. Cette procédure n'est pas prévue par le droit commun.

Elle est contraire au principe constitutionnel d'égalité de traitement, affirme le Conseil d'État, qui oppose également son veto sur ce point. Il en va de même pour l'article 6, qui stipule que «la personne mise en examen, la partie civile et toute autre partie intéressée peuvent présenter les conclusions orales ou écrites qu'elles estiment appropriées». Or, la procédure ordinaire du code de procédure pénale ne prévoit que la possibilité pour l'accusé et la partie civile de déposer une demande écrite.

Le Conseil d'État estime qu'il y a là aussi un risque d'inégalité de traitement, c'est-à-dire qu'un membre du gouvernement et également «d'autres parties» ont plus de droits que les citoyens ordinaires. Le Conseil d'État demande des explications sur cette formulation qui s'écarte du droit commun. Une opposition formelle est soulevée en raison de l'absence de référence au droit européen que le ministère public national doit respecter. Des améliorations doivent également être apportées en ce qui concerne les membres de la Commission européenne, qui sont assimilés aux membres du gouvernement en droit pénal. Cette mention manque.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

