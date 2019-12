Médecin spécialiste au Centre hospitalier de Luxembourg, le Dr Carole Bauer deviendra la nouvelle présidente de la Fondation Cancer à compter du 1er janvier 2020.

Carole Bauer préside la Fondation Cancer

Alors que le futur Plan national Cancer 2019-2023 doit être soumis au Conseil de gouvernement «courant décembre», comme l'a fait savoir ce mercredi Etienne Schneider, ministre de la Santé (LSAP), la Fondation Cancer a annoncé que son conseil d'administration sera présidé dès le 1er janvier 2020 par le Dr Carole Bauer. Elle remplacera le Dr Carlo Bock.

Depuis 1994, la Fondation du cancer informe les gens sur le cancer et contribue par ses actions à réduire au minimum sa propagation. Elle investit également dans la recherche dans la lutte contre le cancer.



Membre du conseil d'administration depuis 2017, Carole Bauer, 46 ans est également oncologue au CHL depuis 2017 et a de l'expérience dans le traitement du cancer. Elle avait été associée au Dr Bock à la Zitha Clinique, où elle exerçait depuis 2009.

Après ses études médicales à la Faculté de médecine de la Pitié Salpêtrière à Paris et un stage à la Columbia University of New York, elle a travaillé pendant cinq ans en tant que chef de clinique assistant des Hôpitaux de Paris dans les services d'oncologie de l'Hôpital Saint Louis et de gériatrie et d'oncogériatrie de l'Hôpital européen Georges Pompidou.