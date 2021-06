L'homme d'affaires luxembourgeois à l'origine de la chaîne de supermarchés est décédé à l'âge de 91 ans, a indiqué l'entreprise ce lundi. Il avait notamment introduit le concept de grande surface à l'américaine au Luxembourg.

Luxembourg 2 min.

Carnet noir

Cactus pleure son fondateur Paul Leesch

L'homme d'affaires luxembourgeois à l'origine de la chaîne de supermarchés est décédé à l'âge de 91 ans, a indiqué l'entreprise ce lundi. Il avait notamment introduit le concept de grande surface à l'américaine au Luxembourg.

(m.d. avec Thomas Klein) Figure emblématique de la chaîne de supermarchés Cactus, son cofondateur Paul Leesch est décédé à l'âge de 91 ans, a informé ce lundi l'entreprise dans un communiqué. S'il avait pris sa retraite en 2001, l'homme d'affaires a dirigé pendant 50 ans l'entreprise familiale.

Prenant les rênes de Cactus en 1955 avec son frère Alfred, Paul Leesch s'est inspiré du modèle américain du supermarché pour faire fructifier la société. Libre-service, large éventail de marchandises, grands parkings... à eux deux ils ont révolutionné les grandes surfaces luxembourgeoises, avec deux leitmotivs: «empiler haut, vendre bas» et «pas de parking, pas d'affaires». Et ce sans avoir alors mis un pied aux Etats-Unis.

Le 19 octobre 1967 la première enseigne de Cactus ouvre ses portes à Bereldange, au nord de la capitale luxembourgeoise. Adieu épicerie de proximité: la boutique s'étend sur plus de 1.000 mètres carrés. Quant au nom «Cactus», il témoigne de la modernité de son cofondateur: Paul Leesch l'aurait choisi pour sa simplicité de prononciation dans toutes les langues, et sa facilité d'inclusion dans les campagnes publicitaires.

Mais c'est surtout, la clarté, la commodité et la rapidité du nouveau concept avec le stationnement directement devant la porte, qui ont convaincu les Luxembourgeois, de sorte que le groupe s'est développé rapidement. Après l'ouverture du centre commercial La Belle Etoile en 1974, l'entreprise s'est étendue à d'autres domaines tels que la gastronomie et l'épicerie fine. Puis viennent la boucherie et la pâtisserie, et en 1981 un marché de loisirs avec des produits pour les bricoleurs.

Entre 1980 et 2000, le groupe s'est développé sous la direction de Paul Leesch pour atteindre 20 magasins et 3.300 employés. En 2001, celui-ci prend sa retraite et laisse la gestion à son fils aîné, Max Leesch, et à Laurent Schonckert. Les petits-fils du fondateur sont également actifs dans la gestion de l'entreprise. Aujourd'hui, Cactus est l'un des plus grands employeurs privés du pays, avec 62 points de vente et environ 4.400 employés. La société annonce un chiffre d'affaires de 778 millions d'euros et un bénéfice de 37 millions d'euros pour 2019.

