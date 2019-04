Le conseil communal a validé, lundi, une hausse de 2,86 millions d'euros pour le capital de la société en charge du service d'autopartage de Luxembourg-Ville. Avec l'ambition de développer son utilisation.

Carloh se donne les moyens de grandir dans la capitale

(Jmh avec Nadine Schwartz ) - Donner un coup d'accélérateur sur un service qui peine encore à convaincre les utilisateurs. Tel est l'objectif de la hausse de 2,86 millions d'euros du capital de Carloh SA, société gestionnaire du service d'autopartage de la capitale. Validée lundi par le conseil communal de Luxembourg, la décision doit non seulement aboutir à une augmentation de la flotte de véhicules, mais aussi mettre en place une nouvelle stratégie, avec plus d'options pour les usagers et des services destinés notamment aux entreprises.

Dans les mois à venir, ce devrait être non plus 17 voitures estampillées Carloh qui seront disponibles mais 52, selon les chiffres avancés par Patrick Goldschmidt (DP), échevin en charge de la mobilité. Et ce dernier de préciser que ces véhicules seront désormais disponibles dans les 24 quartiers de la capitale. Contre une présence dans seulement huit à ce jour.

Photo: screenshot Carloh.lu

Bien qu'en service depuis 2015, le service n'est pas encore entré dans les moeurs, puisque seuls 630 usagers réguliers sont recensés à ce jour. L'ambition affichée désormais tourne autour de 3.000 utilisateurs. Propriété désormais à 99% de la ville de Luxembourg - contre 97% avant le retrait de l'Automobile Club de l'actionnariat -, le service d'autopartage doit se faire une place à côté de celui de Flex, société de carsharing créée par les CFL.

Une situation qui ne devrait pas durer, selon Patrick Goldschmidt qui juge «illogique que deux entreprises offrent des services similaires dans la même ville». Comprenez deux entreprises privées propriétés d'entités publiques. Mi-février, l'échevin à la mobilité indiquait par ailleurs qu'un partenariat entre les deux systèmes était envisagé, ces derniers étant alors jugés «complémentaires».