Carloh double la mise de l'autopartage à Luxembourg

Alors que l'Autofestival bat son plein, de plus en plus d'habitants de Luxembourg se tournent vers l'autopartage. Lancé en octobre, Carloh compte déjà «128 utilisateurs actifs en trois mois» alors que «l'objectif était de 250 clients en un an», se réjouit Patrick Hein. Le directeur de Carsharing Luxembourg s.a. prévoit d'implanter de nouvelles stations à Gasperich et au Kirchberg en 2016.