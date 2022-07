L’association Caritas a publié son rapport annuel 2021 ce jeudi. Tourné vers l’avenir et les prochaines législatives, il est composé de neuf propositions pour lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté.

Avant les élections 2023

Caritas Luxembourg présente neuf revendications politiques

Composé d’une vingtaine de pages à destination des personnalités politiques «en vue des élections législatives de 2023, mais aussi en tant que porte-parole de toutes [les] personnes qui vivent au ban de notre société et qui ont du mal à se faire entendre», le rapport annuel de Caritas Luxembourg se découpe en neuf revendications détaillant les mesures essentielles à prendre pour améliorer le quotidien des personnes les plus vulnérables.

Au programme pour améliorer les temps présents et futurs, il convient donc pour l’association de se pencher sérieusement sur:

1. La pauvreté et les inégalités, en passant notamment par une réforme fiscale qui vise plus de justice sociale, mais aussi en mettant en place des outils pour mesurer la qualité de vie plus systématiquement.

2. Le sans-abrisme et l’exclusion liée au logement, en recueillant par exemple plus de données, et en centralisant ces données pour mener une analyse quantitative et qualitative, en mettant en place une prévention plus ciblée et en s’axant sur une meilleure coordination des acteurs.

3. L’accès au logement abordable en développant la gestion locative sociale et en soutenant également les associations et les fondations dans leur rôle de bailleurs sociaux.

4. La pauvreté laborieuse en assurant une distribution plus uniforme des revenus ou encore en envisageant un soulagement fiscal pour les jeunes adultes.

5. La précarité des enfants en créant de nouvelles structures d’accueil pour leur garde tout en veillant à ce que la gratuité n’ait pas d’impact négatif sur la qualité des services.

6. La politique d’asile, de migration et d’intégration en prenant en compte les vulnérabilités des demandeurs de protection le plus rapidement possible et en soutenant des efforts d’autonomisation.

7. La coopération internationale en fixant un plafond minimal pour l’aide au développement ou l’adoption d’une législation nationale sur le devoir de vigilance.

8. La politique climatique en visant une réduction de 65% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, mais aussi en soutenant politiquement des initiatives qui encouragent une migration dans la dignité des réfugiés climatiques.

9. Enfin, la fracture numérique et la digitalisation durable en promouvant l’extension du cycle de vie des appareils et en mettant en place une stratégie globale de cybersécurité en considérant le domaine relatif à l’enfance et à la jeunesse.

«Comme elles sont basées sur l’expérience du terrain, la plupart des mesures sont très pragmatiques, très ciblées et peuvent être mises en place dans un laps de temps assez raisonnable, pour soulager rapidement les personnes en détresse qui – il ne faut pas l’oublier - souffrent maintenant et ont besoin d’avoir une réponse maintenant», d’après Marie-Josée Jacobs, présidente de Caritas Luxembourg.

L’intégralité des propositions relatives aux neuf défis ciblés par l’association sont à retrouver via la version numérique accessible à tous du rapport 2021.

