Cargolux subit un revers en justice

Le tribunal de l'Union européenne donne raison à la Commission européenne dans une affaire d'entente sur les prix. Cargolux devra payer près de 80 millions d'amende.

(MKa avec Thomas KLEIN) - Le tribunal de l'Union européenne a confirmé mercredi un jugement antérieur selon lequel la compagnie de fret luxembourgeoise Cargolux devait payer une amende de 79,90 millions d'euros.

L'entreprise basée au Luxembourg devra elle s'acquitter de 79.9 millions d'euros d'amende.

L'arrêt se réfère à une décision de la Commission européenne de 2010 concernant la prise de mesures contre un certain nombre de compagnies aériennes accusées d'avoir participé à une entente sur les prix entre 1999 et 2006. La Commission avait infligé des amendes d'un montant total de 790 millions d'euros à ces entreprises. L'entente sur les prix a porté sur «divers éléments des prix des services fournis sur ce marché, notamment l'introduction de 'surcharges carburant' et de 'surcharges sécurité', ainsi que le refus de verser aux transporteurs une commission sur ces surcharges», écrit le tribunal dans un communiqué de presse.

Recours initialement couronné de succès

En 2015, le tribunal a donné raison aux compagnies aériennes qui contestaient les amendes, ce qui a conduit la Commission à publier une nouvelle décision en 2017, dans laquelle elle remédiait au manque de motivation relevé par le tribunal. Le tribunal de l'Union européenne a maintenant rejeté un nouveau recours contre cette décision.

Le Tribunal annule la décision par laquelle la Commission a infligé des amendes d'un montant d'environ 790 millions d'euros à plusieurs compagnies aériennes pour leur participation à une entente sur le marché du fret aérien.

Outre Cargolux, les amendes de 182,92 millions d'euros infligées à Air France-KLM et de 15,40 millions d'euros infligées à Martinair Holland, entre autres, ont été maintenues. Lufthansa et deux de ses filiales, qui avaient demandé l'application de la communication sur la clémence de 2022, ont bénéficié de l'immunité d'amendes. La décision du tribunal peut faire l'objet d'un recours devant la cour de justice dans un délai de deux mois et dix jours.

