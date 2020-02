Les appareils de la compagnie aérienne célèbrent à leur façon les 50 ans de la firme luxembourgeoise. Ils disposeront d'une nouvelle livrée sur leur carlingue pour marquer ce demi-siècle.

Cargolux rhabillé pour son anniversaire

Les appareils de la compagnie aérienne célèbrent à leur façon les 50 ans de la firme luxembourgeoise. Ils disposeront d'une nouvelle livrée sur leur carlingue pour marquer ce demi-siècle.

(pj) Il est un atterrissage qui, jeudi au Findel, n'est pas passé inaperçu. Il s'agissait de l'arrivée du premier vol Cargolux disposant du «look anniversaire» que la compagnie de fret a décidé d'adopter pour marquer ses cinq premières décennies d'activités.

L'avion de marchandises avait décollé dimanche depuis Taiwan et avant de rejoindre son fief luxembourgeois s'était déjà montré sur plusieurs escales. Dans son ventre, l'appareil transportait des produits électroniques, du matériel d'exposition et de foire commerciale, des pièces détachées d'avion ainsi que des composants de machines. Mais pas le temps de s'attarder sur le tarmac que déjà le plan de vol reprenait, destination Amman et Dubaï.

L'appareil a rapidement repris sa route vers Amman et Dubaï. Photo: Gerry Huberty

Fondée en 1970, Cargolux est aujourd'hui la plus grande compagnie aérienne de fret pur en Europe. L'entreprise se classe au 6e rang mondial ,selon l'association internationale de l'aviation IATA. En 2018, Cargolux a réalisé un bénéfice record de près de 189 millions d'euros. Le prochain bilan révélera si une performance similaire a été réalisée en 2019, malgré quelques turbulences enregistrées.



En effet, selon l'Association allemande du transport aérien, les marchés mondiaux du fret aérien ont chuté de 3,3 % l'an dernier par rapport à 2018. Et 2019, avec les restrictions de transit liées à l'épidémie de coronavirus, ne démarre pas de la meilleure façon pour le transporteur luxembourgeois. D'ailleurs, 2020 avait été retenue comme l'année pour développer une nouvelle escale en Chine. A voir désormais.