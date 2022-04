L'année 2021 était encore placée sous le signe du Covid et des turbulences dans les chaînes d'approvisionnement et l'aviation d'une manière générale.

Nouveau record

Cargolux réalise un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars

L'année 2021 était encore placée sous le signe du Covid et des turbulences dans les chaînes d'approvisionnement et l'aviation d'une manière générale.

(S.MN. avec Marco MENG) Après le record de 2020, lorsque la compagnie de fret aérien luxembourgeoise Cargolux avait engrangé le bénéfice le plus élevé de son histoire avec 769 millions de dollars, le bilan de l'année dernière a affiché un bénéfice record de 1,295 milliard de dollars (environ 1,23 milliard d'euros).

Une augmentation de 40% par rapport au résultat record de l'année précédente. Les recettes se sont élevées à 4,429 milliards contre 3,171 milliards en 2020. C'est ce qu'a annoncé Cargolux mercredi à Sandweiler. L'année dernière, la compagnie de fret a pu profiter d'un fret plus important et de prix plus élevés. Avec environ 1,242 million de tonnes, elle a transporté 12,2% de marchandises de plus qu'en 2020.

Le transporteur de fret a profité du fait que l'année dernière encore, de nombreux avions de ligne, qui transportent habituellement du fret en complément, étaient cloués au sol en raison de la pandémie. Cargolux a profité de la pénurie de vols sur le marché, ce qui a entraîné une hausse des prix du fret.

Une année 2022 pleine de défis

En ce qui concerne l'année en cours, les perspectives du secteur aérien se sont assombries : la guerre en Ukraine empêche le survol de la Russie et de l'Ukraine, ce qui oblige à contourner ces pays et fait perdre du temps et du carburant à Cargolux. A cela s'ajoute le fait que la stratégie «zéro covid» de Pékin qui confine régulièrement des entreprises et des métropoles chinoises.

La réduction des émissions de CO2 et les directives de l'UE visant à faire le plein avec des carburants durables, qui seront encore plus chers que les carburants traditionnels dans un avenir prévisible, constituent également un défi. C'est pourquoi Cargolux soutient un projet de production durable de kérosène à hauteur de 100 millions de dollars.

