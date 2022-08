Les premiers Jumbos seront remplacés à partir de 2027. Le nouveau modèle présente quelques avantages, mais aussi un inconvénient.

Cargolux mise sur le Boeing 777

Les premiers Jumbos seront remplacés à partir de 2027. Le nouveau modèle présente quelques avantages, mais aussi un inconvénient.

Cargolux est la plus grande compagnie aérienne exclusivement dédiée au fret en Europe et y possède également la plus grande flotte de gros porteurs Boeing avec 30 Jumbos 747-400 (16 unités) et 747-8 (14 unités).

Cargolux opte pour un Boeing 777-8F Il présente l'avantage d'économiser 30 % de carburant et de réduire de 25 % les émissions polluantes.

Le partenariat entre Boeing et Cargolux existe depuis près de 50 ans - et il sera maintenu. En effet, Cargolux remplacera les 747 par des modèles 777-8F.

«Le conseil d'administration de Cargolux a approuvé la décision de la direction de choisir le 777-8F comme solution privilégiée pour le remplacement de la flotte de fret 747-400 de Cargolux«, communique la compagnie de fret aérien luxembourgeoise à ce sujet. »Le remplacement de la flotte de 747-400 devrait débuter en 2027».

Boeing surpasse ainsi le nouveau gros porteur à venir, basé sur l'A350 d'Airbus. Du moins pour les 16 anciens modèles de Boeing que Cargolux exploite. Les premiers 777-8 cargo peuvent être commandés auprès de Boeing depuis février. Le premier client avec 50 commandes est Qatar Airways.

Cargolux exploite également un hangar de maintenance pour ses avions (et ceux d'autres compagnies) - et celui-ci est axé sur Boeing. La production du Jumbo sera arrêtée à la fin de l'année.

Le 777, plus récent, n'a que deux moteurs contre quatre pour le 747 et vole de manière nettement plus économique en carburant. Toutefois, le 747 a l'avantage de pouvoir charger de longues pièces de fret par la porte avant. Aucun autre type d'avion n'offre cette possibilité.

Avantage unique du 747 cargo qui restera encore longtemps dans la flotte: il peut être chargé par la porte avant. Photo: Marc Wilwert

On peut donc s'attendre à ce que le 747 reste longtemps dans la flotte. Le président de Cargolux, Richard Forson, a déclaré un jour que les 747 les plus récents de l'entreprise pourraient voler jusqu'en 2040.

La première livraison du 777-8 est prévue pour 2027. Équipé de réacteurs GE9X, cet avion-cargo disposera alors d'ailes composites avec extrémités d'ailes repliables et sera le plus grand bimoteur cargo.

Boeing a investi plus d'un milliard de dollars dans le site d'Everett, dans l'État de Washington, où seront produites les variantes du 777X.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de



