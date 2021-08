De la campagne américaine aux JO de Tokyo, Philip Crowther s'est fait connaitre sur les réseaux sociaux pour sa capacité à aborder les événements internationaux aussi bien en allemand qu'en anglais, en espagnol, en français, en portugais et en luxembourgeois. Rencontre.

Capacité linguistique

Ce Luxembourgeois qui impressionne le monde

De la campagne américaine aux JO de Tokyo, Philip Crowther s'est fait connaitre sur les réseaux sociaux pour sa capacité à aborder les événements internationaux aussi bien en allemand qu'en anglais, en espagnol, en français, en portugais et en luxembourgeois. Rencontre.

(m.d. avec Joe Geimer) Sur les cinq journalistes luxembourgeois qui couvraient les Jeux olympiques de Tokyo cette année, un seul est apparu sur au moins six chaînes de télévision. Correspondant au Luxembourg pour la Radio 100.7 et RTL Télé Lëtzebuerg, Philip Crowther a en effet assuré les chroniques sportives en luxembourgeois, mais aussi en français, allemand, anglais, espagnol et portugais. Rien que ça.

«Je dors rarement, mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là», confie-t-il modestement à nos confrères du Luxemburger Wort. Voice of America, Public Broadcasting Service, Euronews, RTBF, LCI, la liste de ses clients est longue, tout comme celle des épreuves auxquelles il a assisté. Handball, volley-ball, tir à l'arc, athlétisme, boxe, skateboard... Le journaliste s'est efforcé de voir le «maximum» de sports lors de son séjour à Tokyo, sans oublier d'aborder la situation sanitaire au Japon.

Crédit: Philipp Crowther

Employé par l'agence de presse Associated Press et résident à Washington, sa maîtrise de ces six langues l'amène à couvrir des événements internationaux comme les manifestations du mouvement Black Lives Matter, la condamnation du policier Derek Chauvin ou la campagne présidentielle américaine. C'est en postant une compilation de ses chroniques et reportages dans les six langues que le quadragénaire s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Postée le 12 janvier dernier, la vidéo où il commente les résultats en Géorgie, comptabilise plus de 16.000 likes et a été retweetée 4.700 fois.

Fils d'un fonctionnaire européen au Luxembourg et d'une mère allemande, Philip Crowther a passé les 20 premières années de sa vie à Mamer, puis à Koerich. C'est donc au Grand-Duché que sa passion pour le sport et plus particulièrement le foot est née. Grand supporter du FC Barcelone, il parlait allemand et anglais au sein de sa famille, avant d'apprendre le luxembourgeois dans la cour de l'école et les stades de foot. L'espagnol et le portugais se sont ajoutés à son panel linguistique au cours de ses études supérieures.

Vivant dans la capitale américaine depuis dix ans, le globetrotteur revient au Luxembourg «deux à trois fois par an», hors covid. «L'année dernière, je ne suis pas du tout rentré chez moi, je ne voulais pas mettre mes parents en danger», précise-t-il. Il lui a donc fallu attendre plus d'un an après sa naissance pour présenter sa fille Camilla à ses proches.

Un moment «très spécial» pour le jeune père de famille qui dit apprécier «de plus en plus» son pays d'origine avec l'âge. Tombée sous le charme du Parc Merveilleux à Bettembourg, la petite famille prévoit déjà de revenir à Noël prochain, si les conditions sanitaires le permettent.

