Cannes 2019, de A à Z

La 72ème édition Festival international du film ouvre ses portes sur la Croisette. Petit aperçu des événements de la quinzaine au cours de laquelle le Luxembourg sera représenté via quatre projets en compétition.

La 72ème édition Festival international du film ouvre ses portes sur la Croisette. Petit aperçu des événements de la quinzaine au cours de laquelle le Luxembourg sera représenté via quatre projets en compétition.

Jusqu'au samedi 25 mai, date à laquelle les lauréats de la 72e édition du Festival international du film de Cannes seront annoncés dans le Grand Auditorium Louis Lumière du Palais des festivals, la Croisette sera consacrée en grande partie au cinéma. Le Luxembourg est représenté cette fois-ci avec quatre films. Petit récapitulatif des contenus à ne pas négliger...

A comme... A-Festival et B comme... Boursier

Le Festival international du film de Cannes figure dans la liste restreinte des festivals les plus prestigieux. Il figure aux côtés de la Berlinale ou la Mostra de Venise, sans oublier les festivals de Karlovy Vary, Locarno, Montréal, San Sebastián, Tokyo ou Le Caire.

Comme chaque année, le Film Fund soutient à nouveau de jeunes cinéastes du Grand-Duché avec une subvention pour leur permettre de sentir l'air du festival. En 2019, les bénéficiaires sont les acteurs Sophie Mousel, Nilton Martins et Astrid Roos ainsi que du duo Karolina Markiewicz et Pascal Piron.

C comme... Croisette et D comme... Delon

Des palmiers ornent la Croisette, les armoiries de Cannes - et inspirent le motif du prix du film qui y est décerné : ils rappellent le saint Honoratus d'Arles, qui conduisait des serpents venimeux avec une feuille de palmier. L'abbaye Notre-Dame de Lérins possède des terres à Cannes depuis 1030.

Alain Delon, la légende du cinéma, reçoit cette fois-ci un honneur particulier. Photo. AFP

Chaque année, un hommage est rendu à un cinéaste via une Palme d'Or pour l'ensemble de son œuvre. En 2019, cette récompense sera décernée à Alain Delon. Né en 1935, l'inoubliable acteur de «Il gattopardo» (1963), «Le clan des Siciliens» ou «La piscine» (1969), a joué son dernier rôle en 2008 dans «Astérix aux jeux olympiques».

E comme... Elton John et F comme... Frémaux

Les productions hors compétition figurent également parmi les nombreux points forts de Cannes. Parmi elles, comme la visite d'Elton John qui est annoncée pour la projection de «Rocketman».

Le cœur du festival repose sur Thierry Frémaux. Depuis 2007, ce dernier est le directeur délégué général du Festival de Cannes et sait inspirer les experts et les stars. Non seulement par ses connaissances, mais aussi par son côté informel. Pour l'édition 2019, promet-il, Cannes sera marqué par une dimension «romantique et politique» et le retour au «cinéma de genre».

G comme... genre et H comme... horaire

C'était la photo de la 71ème édition du Festival : 82 femmes de cinéma posées sur l'escalier du palais des festivals. En attendant, la réalité du genre semble moins rose, puisque seules quatre des 21 inscriptions au concours ont été mises en scène par des femmes (Céline Sciamma, Justine Triet, Jessica Hausner et Mati Diop). 15 d'entre eux se sont qualifiés dans la sélection officielle.

Quentin Tarantino et Abdellatif Kechiche ont failli manquer la date limite d'inscription de la 72e édition. Mais ils ont finalement présenté leur «Il était une fois.... à Hollywood» (165 minutes) et «Mektoub, My Love : Intermezzo» (240 minutes !) - et ont été nominés pour la course à la Palme d'Or.

I comme... Iñárritu etJ comme... jury

Le jury international de cette année sera présidé par Alejandro González Iñárritu, quatre fois oscarisé. L'année dernière, le réalisateur mexicain de «Babel» et «The Revenant», entre autres, a attiré l'attention avec le projet immersif de VR «Carne y Arena» - et a montré le destin de réfugiés.

Alejandro Gonzalez Inarritu, lauréat de l'Oscar, préside le jury. Photo: AFP

Pour choisir la Palme d'Or, aux côtés du président Iñárritu, figurent l'actrice américaine Elle Fanning ainsi que les cinéastes Maimouna N'Diaye (Burkina Faso), Kelly Reichardt (USA), Alice Rohrwacher (Italie), Robin Campillo (F), Paweł Pawlikowski (PL) et Yorgos Lanthimos (GR) et l'auteur français BD Enki Bilal.

L comme... Luxembourg

La 72e édition du festival s'achèvera le 25 mai avec la dernière séance de «Hors Normes», dirigé par Olivier Nakache et Eric Toledano («Intouchables»). La comédie sociale avec Vincent Cassel et Reda Kateb raconte l'histoire de deux travailleurs sociaux qui s'occupent d'enfants et d'adolescents autistes.

Le film «O que arde» (Tarantula) fait partie de la sélection Un certain regard. Photo: Tarantula

Le Luxembourg est très bien représenté dans cette 72e édition avec quatre coproductions. La sélection «Un certain regard» comprend «Les hirondelles de Kaboul» (Melusine Productions), «O que arde» (Tarantula) et «Chambre 212» (Bidibul). «L'orphelinat» (Samsa Film) est présenté à la Quinzaine des réalisateurs.

M comme... marché du film und N comme... Netflix

Loin du glamour, le 60e marché du film représente avant tout un business. Plus de 12.000 visiteurs professionnels accrédités en provenance de 114 pays seront à la recherche d'opportunités de production et de distribution pour leurs idées et projets. Le Luxembourg sera également présent pour la 18ème fois avec un pavillon pour 20 entreprises et trois associations.

Alors que les Américains ont depuis longtemps donné une place de choix aux films coproduits par des services de streaming comme Netflix, Amazon et Co, ces derniers continuent à briller par leur absence à Cannes. La raison : la protestation des exploitants de cinéma français contre les modalités de distribution.

P comme palme





L'objet du désir possède une valeur estimée à 25.000 euros. Photo: AFP

Depuis 1998, la Palme d'Or, dessinée par Caroline Scheufele, est produite dans les ateliers de la joaillerie suisse Chopard. Cinq artisans ont besoin de 40 heures de travail pour transformer 118 grammes d'or 24 carats et un cristal de roche en trophée. Leur valeur matérielle a été estimée à 25.000 euros en 2017.

Q comme... Quentin Tarantino et R comme... Rambo

Il est de retour. 25 ans après avoir remporté la Palme d'Or avec «Pulp Fiction», Quentin Tarantino revient avec «Once Upon a Time.... à Hollywood», présenté en compétition officielle. L'enfant terrible d'Hollywood avait coupé son travail jusqu'au bout - et a été accepté dans la compétition à la toute dernière minute.

Le 24 mai, Cannes fêtera le «Rambo» de Sylvester Stallone. En guise de remerciement, il apporte avec lui les premières images de son «Rambo V: Last Blood», qui sortira à l'automne. Il y a 25 ans, «Easy Rider» participait également à la compétition. A l'occasion de cet anniversaire, Peter Fonda se déplace en personne, accompagné d'une copie 4K flambant neuve du film.

S comme... stars et T comme ... transat

A l'exception des Oscars, aucun autre tapis rouge ne réunit autant de stars que celui de Cannes. Cette fois, Penélope Cruz, Tilda Swinton, Iggy Pop, Léa Seydoux, Tom Waits, Isabelle Huppert, Ben Whishaw, Antonio Banderas, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Willem Dafoe ou August Diehl seront présents.

Aucun autre tapis rouge ne réunit autant de stars que celui de Cannes. Photo: Mathilde Petit / FDC

Cannes, ce ne sont pas seulement des films pour la presse accréditée et les invités, mais aussi le «Cinéma de la Plage», très populaire auprès du public. Où peut-on apprécier des classiques comme «La cité de la peur» du quatuor comique Les Nuls aussi joliment que dans une chaise longue sur la plage ?

U comme... unis et V comme... Varda

Diego Maradona et Bono - la légende du football pour le documentaire d'Asif Kapadia sur ses années napolitaines et le chanteur de U2 pour «5B» de Dan Krauss, deux fois nominé aux Oscars, Dan Krauss, qui raconte la vie quotidienne dans un service sida de l'hôpital général de San Francisco - offrent un soutien bienvenu.

La photo de la cinéaste Agnès Varda, alors âgée de 26 ans, orne l'affiche du festival. Photo: La Pointe courte/Agnès Varda et ses enfants; Montage: Flore Maquin

Août 1954, Pointe Courte, un quartier de Sète. L'image d'Agnès Varda, cinéaste de 26 ans décédée le 29 mars dernier, orne l'affiche de la 72e édition du festival : un dernier hommage mérité à la femme dont les œuvres ont fait 13 fois la sélection officielle et qui a reçu la Palme d'honneur en 2015.

X comme... Xavier Bettel

Après avoir dû annuler le rendez-vous traditionnel avec la scène cinématographique en 2018 pour des raisons de programmation, Xavier Bettel, le ministre en charge des Médias, sera aussi à Cannes. Le 17 mai, lors de la Journée du Luxembourg, il y aura certainement beaucoup à discuter compte tenu des inquiétudes financières du secteur.

Y comme... Youngsters et Z comme... Zombie

Le festival a également pensé aux jeunes talents et invite tous les cinéphiles de 18 à 28 ans à vivre de nombreuses premières mondiales au cours des trois derniers jours avec la campagne «Trois Jours à Cannes». Une façon agréable et utile de remplir les rangées de salles lorsque la plupart des participants au marché du film sont déjà partis.

«The Dead Don't Die» rassemble Bill Murray (à gauche), Chloë Sevigny et Adam Driver devant la caméra. Foto: Frederick Elmes /Focus Features/UPI/dpa

L'apocalypse avec les zombies. Voici les ingrédients du film d'ouverture du festival, «The Dead Don't Die», de Jim Jarmusch . Comique, bizarre et avec les acteurs vedettes appropriés, dont Bill Murray, Adam Driver et Tilda Swinton.