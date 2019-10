Cannabis, télétravail et transports gratuits

"Fir de Choix", l'initiative citoyenne militant pour que les élèves aient le choix entre "l'éducation morale et sociale" et le cours de religion, a remis 25.665 signatures mardi à la Chambre des députés pour déclencher un débat public. C'est bien plus que les 4.500 signatures requises via internet mais celles-ci sont malheureusement sur papier!