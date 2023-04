Le gouvernement veut conclure au moins la première étape vers la légalisation du cannabis avant les élections législatives.

Projet de légalisation

Cannabis: le projet pilote bientôt présenté en Conseil de gouvernement

(jt/dpa) - Le projet pilote sur la légalisation du cannabis, attendu avec impatience par beaucoup, devrait passer «rapidement» devant le Conseil de gouvernement. C'est ce qu'a déclaré la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) jeudi sur les ondes de RTL. Le projet pilote doit ouvrir la voie à une vente publique contrôlée du cannabis au Luxembourg.

La légalisation du cannabis en voie de finalisation Selon la ministre de la Santé, qui s'est exprimée sur les ondes de 100,7, il n'est pas certain que le processus sera finalisé d'ici la fin de la législature.

Lenert s'est montrée optimiste quant à la possibilité de présenter «prochainement» un concept sur la gestion future du cannabis. La politique d'interdiction menée jusqu'à présent n'a pas apporté les résultats escomptés.

En juin 2022, la ministre de la Justice Sam Tanson (Déi Gréng) avait présenté un projet de loi qui constituait la première étape sur la voie de la légalisation du cannabis. Selon le plan du gouvernement bleu-rouge-vert, les adultes devraient pouvoir cultiver jusqu'à quatre plants de cannabis par ménage à partir de graines.

Cependant, le Conseil d'État a récemment soulevé quatre objections formelles par rapport au projet de loi. Le ministère de la Justice travaille désormais à des modifications ultérieures du texte. Cette première étape du processus parlementaire doit être achevée si possible avant les élections législatives du 8 octobre. Lors de son interview sur RTL, Paulette Lenert n'a pas précisé si le projet de loi pourrait également passer le cap du vote à la Chambre avant octobre.

L'Allemagne présente ses projets de légalisation

L'Allemagne prévoit également une «légalisation light», limitée au domaine privé et à des associations spécifiques. Dans le pays voisin, la possession de jusqu'à 25 grammes de cannabis et la culture personnelle de trois plantes au maximum ne seront plus punies à l'avenir. En outre, le gouvernement veut permettre la culture et la distribution de la drogue dans des associations spéciales. Le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach (SPD) et le ministre de l'Agriculture Cem Özdemir (Verts) ont présenté mercredi à Berlin des plans remaniés en conséquence pour le projet de légalisation. Ils sont moins étendus que les plans initiaux de la coalition des «feux de signalisation».

Quel impact aura la légalisation du cannabis ? Le rapport de l'ONU sur les drogues est alarmant, mais il est trop tôt pour condamner la légalisation. Il y a de bonnes raisons de le faire.

Ainsi, les magasins spécialisés de cannabis, dans lesquels les produits stupéfiants peuvent être vendus librement, n'existeront pas dans un premier temps. Cela ne sera testé que dans un deuxième temps et seulement dans quelques régions pilotes - avec un accompagnement scientifique.

Karl Lauterbach et Cem Özdemir ont défendu le principe de la légalisation et ont réaffirmé l'argumentation du gouvernement selon laquelle le projet vise à faire reculer le marché noir et à couper l'herbe sous le pied à la criminalité. Les nouveaux points de repère présentés pour le projet de légalisation constituent une nouvelle étape intermédiaire.

Un premier projet de loi concret sur la réglementation de la possession, de la culture personnelle et des associations - les fameux clubs sociaux du cannabis - doit être présenté en avril. Celui-ci devrait ensuite être voté par le Bundestag et le Bundesrat après concertation au sein du gouvernement et décision du cabinet.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon

