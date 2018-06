La date du débat public sur la légalisation du cannabis au Luxembourg aura encore lieu à la Chambre des députés avant les vacances d'été.

Cannabis: débat à la Chambre à la fin juillet

Pétition pour des coffeeshops au Luxembourg: 5.000 signatures En un rien de temps, la pétition 1031 qui réclame la vente légale du cannabis via des coffeeshops au Luxembourg, a réuni 4.500 signatures. Cela sera donc débattu lors d'une réunion spéciale avec les pétitionnaires au Parlement.

En peu de temps, la pétition avait atteint le quorum nécessaire des 4.500 signatures pour déclencher un débat public au parlement.

À ce jour, 7.280 personnes ont signé la pétition qui sera encore en ligne jusqu'au 25 juillet sur le portail de la Chambre.



C'est le 25e débat au parlement issu d'une pétition publique.



Légalisation sous des conditions strictes

La pétition 1031 s'est fixée pour objectif de légaliser la vente et la consommation de cannabis à des fins qui ne soient pas uniquement médicales.



Ce qui réduirait le trafic de drogue au Luxembourg, soulagerait les forces de police et la justice et créerait des emplois, selon son initiateur.

Des conditions strictes encadreraient cette vente légale. Le commerce du cannabis serait interdit dans un rayon de 500 mètres autour des établissements scolaires et il ne serait pas possible d'acheter plus de 5 grammes par personne.



De plus en plus de pétitions au Luxembourg La Commission des pétitions de la Chambre des députés vient de présenter son bilan. Après quatre années d'existence, elle enregistre de plus en plus de dépôts et les thématiques abordées ont suscité 24 débats publics.

Les partis politiques représentés à la Chambre doivent maintenant encore prendre position sur le sujet avant les élections législatives du 14 octobre 2018.