Le Dr Claire Dillenbourg, coordinatrice médicale et scientifique des programmes de dépistage des cancers, évoque la prévention et le dépistage du cancer colorectal au Luxembourg, à l'occasion de «Mars Bleu».

Cancer colorectal: un dépistage simple, à domicile

Ce mois de mars est dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal. Différentes actions de communication sont mises en place dont un Facebook Live ce mercredi 15 mars à 17h sur la page Facebook du ministère de la Santé avec Milene Silveira, gestionnaire des programmes de dépistage des cancers à la direction de la Santé, et le Dr Elisabeth Letellier, de l’Université du Luxembourg, afin d’informer et de répondre au public en direct.

Un Luxembourgeois sur trois ne connaît aucun symptôme du cancer Révélés ce jeudi, les résultats d'une enquête menée par la Fondation cancer mettent en évidence le manque de sensibilisation d'une partie de la population luxembourgeoise aux symptômes et aux facteurs de risques liés au cancer.

Avant ce rendez-vous, le Dr Claire Dillenbourg, médecin dirigeant et coordinatrice médicale et scientifique des programmes de dépistage des cancers, répond aux questions de virgule.lu.

De quelles données chiffrées dispose-t-on à propos du cancer colorectal au Luxembourg?

Les chiffres ne sont, malheureusement, pas très récents. La dernière mise à jour officielle validée qui nous vient du registre national du cancer date de 2013. Il faut donc les prendre avec une certaine réserve, mais ils n'ont pas dû grandement évoluer.

La deuxième cause de décès par cancer au Luxembourg En Europe, le cancer colorectal est diagnostiqué chez environ 341.400 personnes par an et ce chiffre continue d’augmenter. Au Luxembourg, ce cancer représente la deuxième cause de décès par cancer, mais s’il est détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10 (Source: ministère de la Santé).

Donc, en 2013, on avait diagnostiqué un cancer colorectal chez 266 personnes, 126 hommes et 140 femmes. Mais, quand on met ces chiffres en rapport avec la population des femmes à partir de 40 ans, qui est plus élevée que celle des hommes, le cancer colorectal touche, en proportion, davantage les hommes que les femmes. Concernant la mortalité, il y a eu, toujours en 2013, 133 décès. Nous avons également une statistique plus récente: il y a eu, en 2021, 136 décès liés au cancer colorectal.



Quels sont les facteurs de risque?

Comme pour tous les types de cancer, il y a deux grands types de facteurs de risque. Ceux sur lesquels on peut influer avec son mode de vie, et ceux sur lesquels on ne peut pas jouer. On sait, d'après les études de l'OMS, que 30 à 40 % des cancers pourraient être évités en ayant un mode de vie plus adapté, avec un contrôle du surpoids, de l’obésité mais aussi de la sédentarité, qui est un facteur de risque important. Il faut donc bouger souvent quand on est à son poste de travail, au bureau comme lorsqu'on travaille à domicile. Il faut aussi inciter les jeunes à faire plus d'activités physiques.

On augmente le risque de cancer colorectal en mangeant beaucoup de viande rouge, surtout des viandes transformées. Dr Claire Dillenbourg

Il y a aussi les habitudes alimentaires. On augmente le risque de cancer colorectal en mangeant beaucoup de viande rouge, surtout des viandes transformées, du genre salaison, fumaison ou maturation, donc le bacon, les saucisses, les salamis, etc. Une alimentation insuffisante en fibres augmente également le risque et il y a enfin les deux autres cancérigènes prouvés que sont le tabac et l'alcool.

Les principaux symptômes liés au cancer du côlon • Du sang dans les selles ou des saignements du rectum.

• Un changement dans les habitudes de selles, par exemple si la personne commence à avoir régulièrement de la diarrhée ou de la constipation.

• Un changement dans la forme de vos selles. En particulier si elles deviennent fines, en forme de crayon ou de ruban.

• Une sensation d'incapacité à aller à la selle, ou si la personne a envie d'y aller mais qu’il n’y en a pas besoin.

• Douleur persistante dans l'abdomen ou le bas du dos, ou lors du passage aux toilettes.

• En dehors des toilettes, des symptômes tels qu'une fatigue inexpliquée, une faiblesse ou une perte de poids involontaire peuvent également être un signe que le côlon ne fonctionne pas comme il le devrait.

Et quels sont les facteurs sur lesquels nous ne pouvons pas influer?

Il y a évidemment l'âge. La plupart des cancers colorectaux sont diagnostiqués après 50 ans, et même autour de 70 ans. Ça, c'est vraiment l'âge de découverte de ces cancers, y compris dans notre pays. En cas d’antécédents plus spécifiques, par exemple des polypes connus au niveau de l’intestin, des dépistages plus rapprochés sont conseillés, et par coloscopie. En effet, on a un peu plus de risque de développer un cancer du côlon si on souffre de ces maladies, en particulier la rectocolite ulcéro-hémorragique.

Le cancer, tueur numéro un au Luxembourg En 2021, les tumeurs étaient la première cause de mortalité au Luxembourg, devant les maladies de l’appareil circulatoire.

Par contre, beaucoup de gens se plaignent de «côlon irritable», avec des ballonnements, des crampes ou encore des douleurs chroniques: c'est gênant mais ce n’est pas un facteur de risque de cancer colorectal.

Enfin, les antécédents familiaux de cancer colorectal et des facteurs génétiques entrent également en ligne de compte, surtout dans le premier cercle familial. Dans cette situation, il est recommandé de réaliser des dépistages à un rythme rapproché, en général annuel.

Le dépistage au Luxembourg Au Luxembourg, un programme de dépistage organisé du cancer colorectal, appelé «PDOCCR», existe depuis deux ans. Les personnes âgées de 55 à 74 ans, résidentes au Luxembourg et affiliées à la Caisse nationale de santé (CNS), reçoivent une invitation à y participer. Les personnes non résidentes et affiliées à la CNS peuvent également participer à ce programme en faisant la demande. Ce dépistage, à effectuer chez soi, consiste en un test de recherche de sang (invisible à l’œil nu) dans les selles. Depuis deux ans, environ 150.000 invitations ont été envoyées, soit 5.500 chaque mois, mais la participation est encore trop faible: 33% de tests sont réalisés suite à une invitation.

Au Luxembourg, le dépistage consiste en un auto-prélèvement de ses selles, à domicile. Cette méthode, qui pourrait rebuter certaines personnes, est-elle un frein?

Non, pas vraiment. Cela peut être une barrière pour certaines personnes, mais ce n'est pas rédhibitoire pour la plupart des gens. Celles et ceux qui n'ont pas fait le test nous disent plutôt qu'ils ne se sentent pas concernés, ou parfois qu'ils ne veulent pas savoir s'ils ont un cancer, donc ils ne cherchent pas à savoir. D’autres confondent le dépistage par analyse de selles avec le dépistage par coloscopie, et cela leur fait peur.

Tout cela explique la participation relativement faible à la campagne de dépistage?

C'est une raison. Mais il y a aussi des gens qui sont suivis par leur médecin traitant ou leur gastro-entérologue, qui leur conseillent de procéder à une coloscopie tous les trois ans, cinq ans ou dix ans en fonction de leurs antécédents personnels. Ceux-là ne sont pas concernés par un dépistage: en effet, notre programme concerne les personnes sans symptôme et sans risque particulier.

Une fois le dépistage à domicile effectué, on envoie le prélèvement dans un laboratoire. Que se passe-t-il si le résultat est positif?

Si la personne a communiqué le nom de son médecin, celui-ci recevra le résultat du laboratoire, et la personne deux jours plus tard. Si elle n'a pas de médecin, elle doit rapidement en contacter un ou s’adresser directement à un gastro-entérologue. Le médecin va donner des explications, éventuellement plus poussées, sur les facteurs de risque et sur le cancer colorectal en général. Il va aussi examiner le patient parce qu'il est possible que, par exemple, il y ait du sang dans les selles à cause de la présence d'hémorroïdes. Il y a parfois un contexte, par exemple médicamenteux, qui permet d'expliquer ces saignements.

Au Luxembourg, nous envisageons d’inviter les personnes à partir de 50 voire 45 ans, ceci sera décidé d’ici fin de cette année. Dr Claire Dillenbourg

Le médecin fait ensuite une prescription pour une coloscopie, sauf s'il y a une contre-indication, et le patient va s'adresser à un gastro-entérologue pour organiser sa coloscopie. Soit celle-ci se révèle tout à fait normale et un test identique peut être refait deux ans plus tard; soit on a trouvé un polype ou une autre maladie et dans ce cas, un suivi individuel sera organisé en dehors du programme. Et s'il y a confirmation de cancer, la personne sera prise en charge par les équipes d'oncologie dans les hôpitaux.

«Avoir une vue complète de la prise en charge du cancer» Le LIH lance une grande étude, baptisée «Colive Cancer». Il s'agit d'un questionnaire, accessible en ligne, qui doit permettre, à terme, d'améliorer la prise en charge des patients atteints d'un cancer au Luxembourg.

Au Luxembourg, le programme de dépistage est effectué à partir de 55 ans. Avant cet âge, ce n'est pas la peine de s'inquiéter?

Nous avions ciblé 55 ans pour les premières années du programme car nous voulions vraiment nous focaliser sur les personnes les plus à risque, c'est-à-dire les plus âgées. Après, cela dépend un peu des études sur lesquelles on se base. Certaines se focalisent plus sur 50 ans, d'autres sur 45 ans, notamment aux États-Unis. Mais la population n'est pas la même que chez nous. Au Luxembourg, nous envisageons également d’inviter les personnes à partir de 50 voire 45 ans, ceci sera décidé d’ici fin de cette année.

