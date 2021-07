Sept mois d'envoi auront permis au ministère de la Santé d'adresser à l'ensemble des habitants de plus de 12 ans un courrier pour prendre rendez-vous pour recevoir leur injection anti-covid.

Toutes les invitations pour la vaccination expédiées

Campagne vaccinale au Luxembourg

Toutes les invitations pour la vaccination expédiées

Débutée en fin d'année dernière, terminée en ce début d'été: la campagne d'invitation à recevoir une première dose s'achève en ce début juillet. Une nouvelle qui arrive alors que le ministère de la Santé révise sa stratégie de vaccination. En effet, à compter de la deuxième semaine d'août, trois centres de vaccination sur six vont fermer leurs portes. Il s'agira d'arrêter ensuite de stopper l'activité du site d'Air Rescue, à Sandweiler. Donc d'ici peu, médecins généralistes et pédiatres pourraient prendre le relais en cabinet pour accueillir celles et ceux qui désireraient recevoir leur injection anti-covid.

Les dernières invitations expédiées auront concerné les tranches d'âge les plus jeunes ayant accès à la vaccination. Soit les adolescents de 12 ans et plus qui ont été intégrés à la campagne en juin seulement. Reste qu'à l'heure où les autorités sanitaires se montrent toujours prudentes sur une éventuelle reprise des infections (en lien avec les nouveaux variants), la campagne de vaccination se poursuivra bien.

Déjà 669.767 doses ont été administrées et 313.511 personnes disposent d'un ''schéma vaccinal complet'' au Luxembourg. Un bon résultat mais encore insuffisant pour assurer une immunité collective.

Pour convaincre indécis ou retardataires, la ministre de la Santé a plusieurs idées. L'une devrait concerner plus spécifiquement les personnels de santé et de soins du pays. Une campagne de communication (et d'incitation) devrait être lancée à leur intention. Même chose, à l'automne, mais cette fois à destination du grand public.

Car il est bien entendu toujours possible de recevoir un vaccin pour qui n'aurait pas répondu au premier appel des autorités. Ainsi, trois listes d'attente ont été ouvertes dernièrement. Elles restent accessibles sur www.impfen.lu aussi bien aux résidents qu'aux frontaliers:

pour recevoir l'injection avec l'AstraZeneca (uniquement pour les + de 18 ans)

pour recevoir l'injection avec Johnson & Johnson (uniquement pour les + de 18 ans)

pour recevoir Pfizer (pour les 12-17 ans) ou Moderna.





