Campagne d'information en vue du référendum cet automne

Avant que n'ait lieu le référendum sur la nouvelle Constitution, la Chambre des députés lancera cet automne une vaste campagne d'information sur le texte proposé. Encore faut-il, au préalable, s'entendre avec le CSV.

(MF) – Les électeurs luxembourgeois seront consultés par voie référendaire pour donner, ou pas, leur voix à la nouvelle Constitution. Avant que les députés ne votent le texte (premier vote) et que le référendum ne puisse être organisé, «il y aura une phase de sensibilisation et d'explication organisée par la Chambre des députés, s'adressant aux citoyens pour les informer et consulter sur le texte proposé» prévoit l'accord de la coalition gouvernementale 2019-2023.

Cette grande campagne d'information était au cœur des discussions de la conférence des présidents, lundi, à la Chambre. Selon nos confrères du Luxemburger Wort, la campagne prévue «après les élections européennes» de mai 2019, «doit démarrer en octobre ou en novembre».



Les préparatifs vont bon train et la Chambre prévoit d'ores et déjà d'organiser des réunions publiques, des vidéos explicatives et une bonne visibilité sur internet. Il est également prévu de publier des brochures expliquant le texte et ses innovations les plus marquantes.



La volte-face du CSV



Reste à savoir si la réforme constitutionnelle, qui faisait encore consensus politique en ce début 2019, sera concrétisée après la récente volte-face du CSV. Alors qu'ils avaient soutenu le texte de la nouvelle Constitution en juin 2018, les chrétiens-sociaux, par les voix de leur président, Frank Engel et du co-rapporteur Léon Gloden ont pris leurs distances le 2 juillet. Ils ont exigé l'organisation d'un référendum consultatif sur diverses questions politiques comme la circonscription électorale unique ou le cumul des mandats.

Si les partis de la majorité DP-Déi Gréng-LSAP ne devaient pas suivre cette voie, le CSV utiliserait sa minorité de blocage en matière constitutionnelle et ne votera pas pour le texte. Le vote de la nouvelle Constitution au parlement doit rassembler au moins deux tiers des votes des députés.



Au moment de faire le bilan parlementaire du DP, le 8 juillet 2019, Eugène Berger a regretté que le CSV, peu de temps avant d'atteindre l'objectif «refuse aux Luxembourgeois une nouvelle Constitution moderne et valable pour tous les peuples».