Depuis vendredi, plusieurs résidences privées ont été cambriolées au Luxembourg.

Cambriolages: plusieurs résidences privées visées ce week-end

Depuis vendredi, plusieurs résidences privées ont été cambriolées au Luxembourg.

(mth/VO) - A Senningerberg, vers 18 heures 45, un étranger est monté sur le balcon à l'arrière d'un immeuble de la rue des Résidences et a accédé à l'appartement. L'homme a été poursuivi mais n'a pas été rattrapé.

A Echternach, un étranger a escaladé la gouttière de la rue Grégoire Schouppe entre 19 et 1 heure du matin jusqu'au balcon d'un appartement au premier étage où il s'est introduit par la porte de la terrasse.



Dans la rue du Mont Saint Jean à Kayl, un cambriolage a eu lieu entre 15h45 et 19h30.

Il y a également eu un cambriolage à Moersdorf entre 17h00 et 23h45 dans la rue Jean Brachmond.

À Steinfort ce dimanche, un habitant a entendu un bruit de scie venant de la porte de sa cave. Il a appelé la police qui a constaté que des cambrioleurs ont essayé de s'introduire dans la maison mais ont été dérangés dans leur entreprise.

Les cambrioleurs ont été arrêtés deux heures plus tard par une patrouille qui circulait entre Windhof et Capellen et qui les a aperçus portant des sacs à dos. Lors de la fouille, les policiers ont découvert une scie électrique, des forets, des pieds-de-biche et d'autres outils souvent utilisés pour des cambriolages. Ils ont été arrêtés et conduits au poste.

Vers 2 heures du matin, place Kennedy à Pétange, un homme et une femme se sont introduits dans une baraque de forain. La police est intervenue et l'homme s'est enfui, poursuivi par un policier. La femme avait volé un sac rempli de chocolats.

L'homme a été intercepté avenue du Luxembourg.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.