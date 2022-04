Certains électeurs français au Luxembourg ont reçu des convocations par mail et par courrier n'indiquant pas le même bureau de vote pour glisser leur bulletin dans l'urne à Luxexpo. La Chancellerie française tient à les rassurer.

Election présidentielle française

Cafouillage dans les convocations au Luxembourg

Thomas BERTHOL Certains électeurs français au Luxembourg ont reçu des convocations par mail et par courrier n'indiquant pas le même bureau de vote pour glisser leur bulletin dans l'urne à Luxexpo. La Chancellerie française tient à les rassurer.

28.000 Français résidant au Luxembourg inscrits sur les listes électorales s'apprêtent à voter ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle française. Mais entre la convocation reçue par mail et par courrier, il y a eu une certaine «discordance» chez quelques électeurs, reconnaît la Chancellerie française au Grand-Duché. Cette dernière ne peut toutefois donner davantage de détails, car «le tout est géré depuis Paris».

La Chancellerie tient à rassurer les électeurs et indique qu'entre les deux convocations envoyées, «c'est le mail qui fait foi». La convocation n'est toutefois pas nécessaire si la personne est inscrite sur la liste électorale et présente sa carte d'identité. L'ambassade de France au Luxembourg précise également que les 21 bureaux de vote ouverts de 8-19 heures à Luxexpo ce dimanche seront répartis par ordre alphabétique et que ses agents seront disposés à l'accueil pour aiguiller les électeurs. Tout comme en France, le masque ne sera pas obligatoire pour voter, mais des gels hydroalcooliques seront mis à disposition.

Plus d'électeurs inscrits qu'en 2017

Le choix d'organiser le scrutin à Luxexpo s'explique par un besoin de plus d'espace avec une forte augmentation du nombre d'inscrits sur la liste électorale, explique l'ambassade. «Cinq bureaux en plus ont été mis en place par rapport à 2017 et Luxexpo présente l'avantage d'avoir un parking.»

En effet, lors de la précédente élection présidentielle, le Luxembourg comptait près de 24.000 électeurs (contre 28.000 en 2022), dont 13.806 (61,18% de participation) se sont déplacés aux urnes au premier tour, et 13.622 (56,36%) au second.

