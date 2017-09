(ChB) - L'asbl Cent Buttek a vu le jour en 2009, avec une première structure à Bettembourg, puis une deuxième au 166 rue de Beggen à Luxembourg en 2010.

Chaque jour, les 67 bénévoles se chargent de collecter des aliments, de les trier et de les distribuer à des personnes et familles en difficultés.

En 2012, la surface du Cent Buttek a été agrandie et tous les locaux ont été rénovés. Une grande partie de l’équipement a été remplacée par des appareils nouveaux et plus modernes (p.ex. chambres froides, vitrines réfrigérées, cuisine, etc.).

En 2015, une troisième Cent Buttek a ouvert à Lamadelaine.

La même année, suite à une demande des responsables du Cent Buttek, la Ville de Luxembourg a commencé la planification d’un hall afin de pouvoir stocker les produits mis à disposition par l’Union européenne.

En effet, l’UE a défini une certaine quantité de denrées alimentaires de base comme étant nécessaires pour vivre: ces denrées sont mises à disposition des personnes enregistrées au Cent Buttek.

Les travaux de construction du hall ont commencé en 2016 et le projet a été terminé mi-2017 pour un coût total de 163.000 euros. Le hall a été inauguré officiellement ce mardi en présence de Xavier Bettel.

Le hall est divisé en deux parties principales:

La partie la plus grande est utilisée pour le stockage des palettes d’aliments mis à disposition par l’UE. Ces aliments sont rangés par un chariot élévateur à fourche dans des étagères pouvant supporter des charges pondérales plus importantes. L’accès est garanti par une grande porte de garage sectionnelle avec une porte de secours intégrée.





La deuxième partie, de surface moins importante, est constituée d’un local-poubelles ventilé naturellement par des ouvertures en panneaux perforés. Les dimensions du local permettent d’y déposer les poubelles de l’ensemble du site, comprenant le Cent Buttek et le centre de communication pour personnes sourdes et malentendantes dont la construction sera entamée prochainement.

La collecte des aliments se fait sur ce site du lundi au samedi et la distribution aux personnes démunies se fait trois fois par semaine: le lundi et le mercredi de 15 heures à 18 heures et le vendredi de 13 heures à 15 heures.