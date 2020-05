Les magasins de Bonnevoie, Merl et de Windhof ne peuvent toujours pas rouvrir leurs portes en raison de la présence d'un «virus malveillant» dans le système informatique. Des fermetures qui impactent l'enseigne alimentaire.

Cactus toujours impacté par une cyberattaque

Les magasins de Bonnevoie, Merl et de Windhof ne peuvent toujours pas rouvrir leurs portes en raison de la présence d'un «virus malveillant» dans le système informatique. Des fermetures qui impactent l'enseigne alimentaire.

(Jmh) - Depuis mercredi, trois des 47 points de vente estampillés Cactus restent fermés ce samedi. La faute, selon l'enseigne, à une cyberattaque. Pour le quatrième jour de suite, les sites de Bonnevoie et Merl dans la capitale, ainsi que celui de Windhof restent donc inaccessibles.

Dans un communiqué publié samedi, Cactus confirme que «les problèmes informatiques» rencontrés proviennent d'un «virus malveillant» que le service informatique de l'enseigne ne parvient pas à combattre, «malgré les efforts exceptionnels» déployés. Aucune information sur la nature de ce virus n'a été fourni, laissant ouverte la porte à toute sorte d'hypothèses, dont celle d'un «ransomware», un logiciel introduit dans un système pour chiffrer les fichiers numériques qu’il contient dans le but de vendre la clé de déchiffrement à la victime.

Une entreprise sur dix déjà impactée

Ne précisant pas non plus les raisons pour lesquelles seuls ces trois sites sont impactés, l'entreprise indique en revanche que «tous les autres Cactus et Cactus shoppi» restent accessibles. Samedi, une affluence particulière était ainsi enregistrée dans les principaux points de vente de la chaîne alimentaire, générant un temps d'attente important aux caisses. Un temps d'attente déjà allongé pour les clients en raison des mesures sanitaires en vigueur depuis la mi-mars.

Le phénomène des attaques informatiques n'est pas nouveau mais prend de plus en plus d'ampleur. Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce, estimait, fin 2019, qu'«une entreprise sur dix a déjà été victime de cybercriminalité».

