Les sociétés Cactus et Enovos ont présenté leurs deux nouveaux aménagements sur les sites de Bettembourg et du Windhof. Plus de 18.000 panneaux solaires trônent sur les toits de cinq supermarchés à travers le pays.

Cactus complète ses installations photovoltaïques

(ER/mbb) Le photovoltaïque - le processus technique de conversion de l'énergie solaire en électricité - prend de plus en plus d'importance à l'heure du changement climatique et le Luxembourg n'échappe pas à la règle. Les sources d'énergie renouvelables devraient constituer 25% de l'approvisionnement énergétique d'ici 2030.

Depuis 2012, Cactus et Enovos ont mis sur pied Encasol, une joint venture qui exploite des systèmes photovoltaïques installés sur les toits des supermarchés. Les deux partenaires ont présenté leurs deux derniers systèmes photovoltaïques.

Le solaire gagne en surface et en hauteur Enovos et Post Luxembourg ont inauguré un nouveau système photovoltaïque au centre de distribution de Bettembourg. De plus en plus d'entreprises franchissent le pas, et bientôt il leur sera possible de vendre leur énergie «fait maison».

Après Niederkerschen, Ingeldorf et Redange, deux nouveaux supermarchés ont été équipés de panneaux solaires à Bettembourg et au Windhof. Pour rappel au début du mois d'octobre, Post Luxembourg avait inauguré un nouveau système au centre de distribution de Bettembourg.



Les deux nouveaux systèmes photovoltaïques inaugurés mercredi portent à 10.842 le nombre total de panneaux installés sur les toits des magasins Cactus. Ils produisent l'équivalent des besoins de 630 foyers. Ces deux installations sont les dernières qui équiperont les toitures des supermarchés. Les autres bâtiments du groupe ne permettant pas d'effectuer ce type d'investissement.