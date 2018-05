Limité jusqu'ici à faire des allers-retours sur le seul Plateau du Kirchberg, le tram de Luxembourg vient de passer nuitamment, et pour la première fois, le Pont Rouge! Il va maintenant progressivement «foncer» jusqu'à la Place de l'Etoile que les usagers pourront rejoindre avant août.

Ça y est, le tram a passé le Pont Rouge!

«La phase de tests et essais du tramway sur le tronçon «Kirchberg – Etoile» a commencé la nuit du 21 mai avec un premier passage de la rame sur le Pont Rouge», a annoncé Luxtram dans un communiqué daté du 22 mai au soir.

La société anonyme à capitaux publics qui réalise et exploite le réseau de tramway dans la capitale luxembourgeoise a pris soin d'illustrer l'événement via de belles photos (voir ci-dessous), tout en précisant que «ce premier franchissement s'est déroulé dans de bonnes conditions et se poursuivra chaque nuit progressivement jusqu'à la Place de l'Etoile».



La prudence est de mise pour ce genre d'opération et surtout son annonce. Rappelons que dix jours avant l'inauguration du tram en présence du couple grand-ducal, s'était produite une collision entre une rame et une voiture au Kirchberg lors d'une course en phase test.



Passer le Pont Rouge et atteindre la Place de l'Etoile c'est, pour Luxtram, faire un pas de plus vers l'objectif du tram luxembourgeois: transporter les usagers en tram du Nord au Sud de la capitale en passant à proximité immédiate de son hypercentre via l'arrêt «Hamilius» et de la gare centrale via l'arrêt éponyme.

Si le tram atteindra théoriquement en 2020 l'avenue de la Liberté, dans le quartier de la gare, il devrait emmener les premiers passagers jusqu'à la Place de l'Etoile avant le mois d'août. Et du coup, ouvrir l'accès à trois nouveaux arrêts: «Théâtre», «Faïencerie» et évidemment «Place de l'Etoile», tous situés sur le nouveau tronçon testé depuis deux nuits.



La date de la mise en service du tram sur ce nouveau tronçon sera révélée le lundi 4 juin en présence du ministre du Développement durable et des Infrastructures et de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg. Tout comme l'extension à venir de la ligne. «Hamilius» étant le prochain arrêt sur la liste.