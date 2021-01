La start-up luxembourgeoise a franchi la barre du million de transactions réalisées en station-service via l'appli de paiement qu'elle a développée.

Ça roule super pour CarPay-Diem

Patrick JACQUEMOT La start-up luxembourgeoise a franchi la barre du million de transactions réalisées en station-service via l'appli de paiement qu'elle a développée.

Discrètement mais sûrement, CarPay-Diem poursuit son bonhomme de chemin. Après s'être fait remarquer en 2018 en figurant parmi les start-up sélectionnées pour représenter le Luxembourg au Consumer Electronic Show de Las Vegas, puis avoir reçu le Prix de la Mobilité par Volkswagen, l'entreprise continue de marquer des points grâce à son appli destinée aux conducteurs souhaitant payer leur plein de carburant en ne sortant que leur téléphone (voire même depuis le tableau de bord de leur véhicule).

Et Sam Tayenne, son responsable marketing, de se satisfaire en ce début d'année : «Nous sommes devenus la plus grande plateforme générique de carburant mobile en Europe, avec de loin le plus grand nombre de transactions de paiement générées à partir de smartphones». Plus d'un million d'achats précisément.

Et ce chiffre devrait grimper de façon exponentielle en 2021, car la firme basée à Windhof peut s'appuyer depuis quelques jours sur 400 nouvelles stations-service équipées de son système en France. «Sachant que CarPay-Diem est déjà présent à Luxembourg avec l'application de la Banque Internationale (depuis décembre 2019) et dans toutes les stations Gulf, Esso et Texaco du pays». Sans oublier la possibilité d'accéder à ce service, via l'application Belfius (pour le paiement sans espèces dans toutes les stations Lukoil en Belgique, et celles de Rodange et Martelange au Luxembourg) ou dans l'application Colruyt Xtra (pour les pompes Dats24).

Cette année encore, CarPay-Diem entend s'attaquer à de nouveaux marchés. A l'exemple de l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Italie où sont présents plusieurs des nouveaux partenaires de l'entreprise. Avec ce coup de pouce inattendu du coronavirus, la start-up voit en effet s'ouvrir de nouvelles opportunités. Quoi de mieux en effet que le paiement sans contact pour éviter la transmission du virus?

«Les distributeurs qui ne trouvaient guère d'intérêt aux solutions digitales de paiement revoient donc leur position. Ils sentent bien que les consommateurs sont moins enclins à entrer dans une station ou à taper leur code sur une borne ouverte à tous. Mais déjà, avant la crise covid, nous enregistrions près de 60.000 transactions par mois», explique Saml Tayenne. Sachant toutefois que durant les mois de confinement strict ou en raison du telétravail, moins de déplacements auraient dû entraîner plus de baisse du volume de transactions, CarPay-Diem a su tirer son épingle du jeu.

Intégration dans deux véhicules

Du côté de la start-up forte d'une quinzaine de salariés aujourd'hui, on s'apprête à fêter les cinq ans d'existence, avec l'intégration de l'appli dans «deux modèles du deuxième plus grand constructeur automobile mondial» souffle Sam Tayenne. Gardant un voile de mystère sur cette opération qui devrait se finaliser au deuxième trimestre 2021.

