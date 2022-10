Si le dépistage se fait traditionnellement par le biais d'une mammographie, une simple prise de sang permettrait également de mettre en évidence les prédispositions à développer un cancer du sein.

Détection génétique du cancer

«Ça peut être une épée de Damoclès au-dessus de la tête»

Anne-Sophie DE NANTEUIL Si le dépistage se fait traditionnellement par le biais d'une mammographie, une simple prise de sang permettrait également de mettre en évidence les prédispositions à développer un cancer du sein.

5 à 10% des cancers du sein seraient héréditaires. Si de nombreux facteurs peuvent déclencher un cancer du sein, les gènes auraient donc également leur part de responsabilité. En 2020, les généticiens du National Center of Genetics (NCG) ont analysé pas moins de 1.107 échantillons de patientes et personnes prédisposées à développer un cancer du sein.

Mais dans quel but? Explications avec la Dr Caroline Duhem, médecin au service cancérologie et directrice du pôle Kriibszentrum du Centre hospitalier du Luxembourg (CHL).

Entre 400 et 450 cancers du sein sont détectés chaque année au Luxembourg. Certaines femmes ont-elles davantage de risques de développer cette maladie?

Dr Duhem: «Bien sûr. Il existe différents facteurs de risque sur lesquels on a plus ou moins d'influence. Il y a, par exemple, l'âge de la première grossesse, le nombre d'enfants, l'allaitement... D'autres facteurs hormonaux - sur lesquels on ne peut en revanche pas jouer - peuvent également avoir un impact comme l'âge des premières règles ou de la ménopause. L'hygiène de vie a aussi une grande importance. Il est conseillé de limiter sa consommation d'alcool et de tabac, d'éviter le surpoids et de pratiquer une activité physique régulière.

Enfin, il y a des facteurs sur lesquels on n'a aucune influence. C'est notamment le cas des prédispositions génétiques, c'est-à-dire, liées au code génétique, à la famille. Deux gènes sont particulièrement à hauts risques de développer un cancer du sein: ceux qu'on appelle dans le jargon BRCA1 et BRCA2.

Ces facteurs de risque se valent-ils tous?

«Non, certains facteurs sont considérés comme modérés, d'autres sont plus importants. On établit souvent une sorte de cartographie des facteurs de risque. Cela dit, 70% des femmes ne présentent pas de facteurs de risque de développer un cancer du sein.

Le dépistage fait essentiellement via des examens mammographiques, mais il est aussi possible de réaliser un test génétique. A qui s'adresse ce type d’examen?



«Ce test peut être réalisé dans deux contextes très différents: si la personne est atteinte d'un cancer ou si les antécédents familiaux le justifient. Dans la plupart des cas, ce test est proposé aux patientes déjà malades, en particulier si elles sont très jeunes, c'est-à-dire, moins de 40 ans, peu importe les antécédents. Il peut être également effectué par les femmes ayant un cancer bilatéral (c'est-à-dire qui touche les deux seins, ndlr) ou une forme spéciale, souvent agressive, qu'on appelle triple négatif.

Si la patiente est porteuse d'une anomalie génétique, on propose toujours à la famille proche d'être testée. Il peut s'agir de la mère, des sœurs, des filles... Le dernier cas de figure concerne les personnes qui ne sont pas malades, mais qui ont une lourde histoire familiale.

Concrètement, en quoi consiste ce dépistage?

«Au Luxembourg, ce test se fait sur la base d'une prise de sang. Un généticien du centre de génétique humaine du Laboratoire national de santé (LNS) va analyser un panel de 26 gènes de prédisposition au cancer. Il arrive parfois qu'on trouve d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec le cancer du sein.

Quel est l'intérêt, pour ces personnes, de se soumettre à un test génétique?



«Pour les patientes, c'est-à-dire déjà atteintes par un cancer du sein, la détection d'une mutation génétique va permettre d'adapter la prise en charge. En d'autres termes, on leur proposera un traitement un peu plus spécifique, ce qui ne sera pas le cas d'une malade qui n'aurait pas une telle prédisposition génétique.

Quant aux personnes ayant des antécédents familiaux, ce test permet de mettre en place un suivi et un dépistage beaucoup plus rapprochés, par exemple par le biais d'une IRM du sein une fois par an. On peut également proposer une chirurgie préventive qui consiste à enlever les deux seins et qui peut éventuellement être couplée à une reconstruction mammaire. Le suivi de conseils pour une bonne hygiène de vie peut aussi s'avérer très efficace.

Quel est le taux de fiabilité de ces dépistages génétiques?



«En général, ils sont très fiables. Quand le résultat dit qu'il n'y a pas de problème, dans l'état actuel des choses, c'est qu'il n'y a pas de prédisposition génétique aux grands types de cancer, en tous les cas, au cancer du sein.

Peut-il y avoir de «faux positifs»?

«On ne peut pas vraiment parler de faux positifs: ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Disons qu'il peut y avoir des zones grises. C'est-à-dire, qu'une anomalie concernant l'un des gènes a été décelée, mais on ne sait pas - ou pas encore - à quoi cela correspond. Autrement dit, les résultats ne correspondent pas à des facteurs de prédiction, ils n'ont pas été prouvés, dans l'état actuel des choses, comme étant nocifs ou délétères.

Ce type de situation est-elle fréquente?

«Oui, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est même assez fréquent. Cela représente peut-être un test sur quatre. En général, on propose à la personne de revenir quelques mois plus tard au centre de génétique, éventuellement de refaire une prise de sang pour voir si c'est, entre temps, devenu plus clair d'un point de vue médical.

En présence du gène BRCA1, le risque de développer un cancer est de 60 à 70%.

Comment les personnes concernées vivent-elles la situation?

«C'est très difficile à vivre. La patiente évidemment est insécurisée et d'un point de vue médical, on ne sait pas trop quoi faire de ces résultats...

Zone grise ou non, la découverte d'une anomalie génétique peut avoir d’importantes répercussions sur le patient, mais également son entourage...

«En effet. Souvent, on essaie de déterminer en amont si la personne est psychologiquement apte à supporter certaines nouvelles. Mais bien sûr, il est facile de dire ce qu'on fera dans telle ou telle situation: c'est très différent une fois qu'on y est effectivement confronté. C'est d'autant plus compliqué pour celles qui se soumettent au test, mais qui ne sont pas malades: ce sont souvent des personnes qui ont, dans leur famille, une histoire de cancer très lourde, voire tragique. Ça peut être assez intense.

Est-il néanmoins possible qu'aucun cancer ne se déclenche?

«Bien sûr. En présence du gène BRCA1, le risque de développer un cancer est de 60 à 70%. C'est beaucoup, mais ça signifie aussi que 30 à 40% de ces personnes n'auront jamais de problème. Par ailleurs, si vous le détectez assez tôt, les chances de guérison sont équivalentes à une personne qui n'aurait pas eu de prédisposition. Mais ça reste une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, c'est très clair.



A l'inverse, le choc d'une telle nouvelle peut-il engendrer le développement prématuré du cancer?

«Certaines études suggèrent en effet que les gros chocs émotionnels peuvent avoir un impact sur le développement d'un cancer, mais cela reste difficile de l'affirmer. En revanche, on estime généralement que les stress chroniques - que ce soit au travail ou à la maison - sont plutôt protecteurs dans le sens où ils diminuent le taux d'hormones. Mais là encore, c'est compliqué de l'affirmer avec certitude.

L'activité physique reste un facteur de prévention majeur dans le cancer du sein.

Ces tests génétiques peuvent-ils créer de nouvelles opportunités de traitement pour traiter le cancer du sein?

«Absolument! Il a été récemment prouvé qu'un traitement spécifique donné à la suite d'un mauvais pronostic de cancer du sein chez les patientes porteuses de mutation pouvait améliorer de manière très significative les chances de guérison.

Au-delà des facteurs de risque, quelle est la meilleure manière de prévenir le cancer?



«Ce qui est vraiment important, c'est l'activité physique. C'est un facteur de prévention majeur dans le cancer du sein. C'est ce qui est le plus efficace.»

