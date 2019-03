A l'appel de Greta Thunberg, les adolescents du monde entier se sont mobilisés ce vendredi pour défendre la planète. A Luxembourg, entre 7.500 et 15.000 lycéens ont manifesté entre le Glacis et la place Guillaume II.

Luxembourg 30 3 min.

«Ça ne sert à rien d'aller à l'école si la planète meurt»

Sophie WIESSLER A l'appel de Greta Thunberg, les adolescents du monde entier se sont mobilisés ce vendredi pour défendre la planète. A Luxembourg, entre 7.500 et 15.000 lycéens ont manifesté entre le Glacis et la place Guillaume II.

Pari gagné. Plusieurs milliers d'adolescents (7.500 selon la police, deux fois plus selon les organisateurs) ont participé ce vendredi à la Marche pour le climat organisée par les lycéens du Luxembourg et du monde entier à l'appel de la jeune Greta Thunberg.

Peu avant 12h30, pancartes en main, ils sont partis du champ du Glacis, où ils avaient commencé à se regrouper dès 11h20, pour rejoindre le centre-ville, encadrés par les forces de police.

30 Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty Photos: Chris Karaba & Gerry Huberty

Tous ont suivi le mot d'ordre lancé sur la page Facebook de l'événement: «Soyez colorés et bruyants!» Avant le départ, les manifestants se chauffent la voix au son du slogan «We want change». La jeune génération demande aux politiques de tous les pays de prendre leurs responsabilités et d'agir ensemble pour sauver la planète.

Des “We want change” sont scandés au 4 coins de la place # Luxembourg #FridaysforFuture pic.twitter.com/AMsZwS4QVN — Wiessler Sophie (@WiesslerSophie) March 15, 2019

Le son de la musique monte, alors que des lycéens sortent encore en grappes des rames du tram qui s'arrête le long de la place. Ils se fondent dans la foule qui grossit à vue d’œil. Pour beaucoup, à l'image de Camille et Capucine, c'est la première manifestation à laquelle ils participent:

“On est ici pour que ça change”, expliquent Capucine et Camille qui participent à leur première manifestation #Luxembourg #FridayForFuture pic.twitter.com/w40aQ2GmYK — Wiessler Sophie (@WiesslerSophie) March 15, 2019

Elles s'emparent du micro: «Regardez, on est tous là, on est prêts pour un changement. C'est au gouvernement de faire quelque chose maintenant», réclament les deux jeunes filles. Deux cortèges distincts battent le pavé: un premier, composé d'adolescents, et un second, avec des adultes. Tous deux se dirigent vers le Knuedler, où une scène a été montée et où des discours sont attendus.



Les adultes impressionnés

Un peu à l'écart, une jeune femme observe la ferveur qui monte et les banderoles qui se hissent les une derrière les autres. «Je travaille dans le domaine de la finance durable», confie-t-elle. «Je trouve ça génial que les jeunes se mobilisent, surtout au Luxembourg!»

Les rues de la capitale se remplissent de verts en direction du Knuedler #Luxembourg #FridayForFutures pic.twitter.com/Cb0NzC5MFk — Wiessler Sophie (@WiesslerSophie) March 15, 2019

L'avenue de la Porte-Neuve est maintenant noire de monde: une réussite pour les adolescents qui espéraient rassembler le plus de monde possible. Même une maman est venue spécialement pour défiler, son bébé dans les bras: «Je suis là pour lui, pour eux, c'est leur futur! C'est beau de voir la jeunesse défendre ses idées», lance-t-elle.

C’est simple: toute l’avenue Porte-Neuve est noire de monde: ils sont des centaines et même la météo est en leur faveur #Luxembourg #FridaysForFurture pic.twitter.com/6Lau7C8Mar — Wiessler Sophie (@WiesslerSophie) March 15, 2019

Santiago a 12 ans et ne veut pas d'une planète poubelle:

Santiago, 12 ans est là pour pouvoir “vivre dans 10 ans avec des fleurs à côté de moi et pas des poubelles” #Luxembourg #FridaysForFurture pic.twitter.com/Eg9YpjaGVW — Wiessler Sophie (@WiesslerSophie) March 15, 2019

Le long du parcours, les témoignages de soutien des passants se multiplient et des riverains, aux fenêtres, saluent la foule:

Beaucoup de badauds en ville filment la scène et encouragent les jeunes #Luxembourg #FridaysForFurture pic.twitter.com/0KM8tOT5m1 — Wiessler Sophie (@WiesslerSophie) March 15, 2019

Ce qui réjouit Damien, 16 ans, qui veut avant tout que les revendications de la jeunesse soient visibles: «C'est notre futur, notre vie. On a un problème et pas de solution. Il faut réagir! Ça ne sert à rien d'aller à l'école et d'apprendre si la planète meurt»:

Arrivé place Guillaume II, il n'y a pas de place pour tout le monde! Dans les hauts-parleurs, la chanson «We are the world» résonne, reprise en chœur par les adolescents.

La place est remplie: tous chantent “We are the world, we are the children” #luxembourg #FridaysForFurture pic.twitter.com/CYxYRVuENK — Wiessler Sophie (@WiesslerSophie) March 15, 2019

La foule crie sous les fenêtres de l'Hôtel de ville: «On est assis, assis pour le climat!»

“On est assis, on est assis pour le climat”, en conclusion de cette manifestation pour le climat #Luxembourg #FridaysForFurture pic.twitter.com/blz24oh5zx — Wiessler Sophie (@WiesslerSophie) March 15, 2019

Parmi les membres actifs qui ont contribué à mettre cet événement sur pied, Zélie est aux anges: «C'est génial que 15.000 personnes soient venues! On va continuer pour avoir un climat compatible avec un futur», déclare-t-elle, déterminée.

Les étudiants quittent petit à petit la place, même si beaucoup de monde reste encore. Pour Zélie, l’une des jeunes organisatrices, il faut “continuer à se battre” #luxembourg #Fridays4Future pic.twitter.com/h08Jj6qLYv — Wiessler Sophie (@WiesslerSophie) March 15, 2019

Pour finir, les pavés du Knuedler sont transformés en dance floor géant:



Et Lydie Polfer n’est pas prête d’avoir la paix: c’est une boîte de nuit géante qui bat son plein #Luxembourg #Fridays4Future pic.twitter.com/Q4BczJ7jST — Wiessler Sophie (@WiesslerSophie) March 15, 2019

.