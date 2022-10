Les arguments de la défense et de l'accusation étaient teintés d'émotion à la fin du procès sur l'intervention mortelle d'un policier à Bonnevoie.

Procès sur l'intervention mortelle de la police

«C'était sa vie ou celle de l'autre»

«De zéro à 30 en 30 minutes», c'est ainsi que l'avocat de la défense a commencé sa plaidoirie mercredi. «La peine requise fait mal», dit-il, juste après que la représentante du ministère public a demandé une peine de 30 ans de prison pour le policier qui avait abattu un automobiliste de 51 ans le 11 avril 2018 à Bonnevoie lors d'une intervention policière qui a mal tourné.

Pourquoi le Parquet réclame 30 ans de prison pour l'ex-policier L'accusé doit être condamné pour homicide involontaire, a déclaré la représentante du ministère public. Il a "agi de manière contrôlée et a tiré alors que ce n'était pas nécessaire".

«Le mot 'stress' n'a pas été prononcé une seule fois», poursuit l'avocat. Et ni la situation matérielle, sa promiscuité et sa rapidité, ni les déclarations des témoins oculaires qui l'étayent ne se retrouvent dans le discours de l'accusation. «Au lieu de cela, il y a énormément d'insinuations et de préjugés», constate-t-il. «C'était sa vie ou celle de l'autre. Et mon client a le droit de le penser !»

«A l'avenir, il vaut mieux laisser son arme à la maison»

Plus que cela, «c'est le message qu'à l'avenir, les policiers feraient mieux de laisser l'arme à la maison».

Dans ce contexte, il est clair que le policier a réagi à un danger extrême, selon l'avocat de la défense. Les calculs théoriques du procès sont contrebalancés par des certitudes. Par exemple, les temps extrêmement courts et les traces sur le sol qui montreraient que l'automobiliste a foncé sur le policier M..

«Que doit penser mon client quand l'automobiliste se dirige vers lui ?», demande l'avocat de la défense. «Il ne fait aucun doute que celui-ci voulait au moins l'intimider. Qui peut dire qu'il ne voulait pas tuer le policier et qu'il n'a pris peur que lorsqu'il a vu son arme ?»

Son corps lui dit de s'arrêter. Son cerveau lui dit de tirer ! L'avocat de la défense

Il restait deux secondes à son client. «Où celui-ci peut-il trouver l'intention de jouer à John Wayne?», poursuit l'avocat. Le ministère public met tous les atouts de son côté : soit c'est de la légitime défense, soit c'est un assassinat ciblé.

Des lignes imaginaires pour faire pencher la balance

«Mettez-vous dans la peau de M.», dit-il aux juges. «Son corps lui dit de s'arrêter. Son cerveau lui dit de tirer ! S'il vous plaît, ne laissez pas des lignes imaginaires décider de la culpabilité ou de l'innocence». Puis, comme on pouvait s'y attendre, il demande l'acquittement de son client.

Le lendemain, lors de la reprise du procès, la représentante du ministère public ne s'embarrasse pas d'une réplique. «Le fait que vous disiez que le policier a dû choisir entre sa propre vie et celle de l'autre témoigne déjà d'une intention de tuer», rétorque-t-elle jeudi à l'avocat de la défense.

Pour décider de la légitime défense, l'intention est déterminante. Or, dans le cas présent, il ne s'agissait pas de sauver une vie. «Le motif était de mettre fin à la vie d'une personne», explique l'accusation. «Et l'occasion de le faire s'est présentée dans cette situation comme sur un plateau d'argent». Dans le dossier, il y a beaucoup d'éléments qui illustrent cela, selon la représentante du Parquet. L'accusé aurait dit de très nombreuses choses incohérentes avec ses explications actuelles.

Mais c'était génial, c'était un sentiment génial L'accusé, lors d'une conversation au téléphone

Puis elle fait à nouveau référence à une phrase de l'accusé, confiée par un collègue à un supérieur, après que celui-ci a laissé entendre que les téléphones des policiers impliqués étaient peut-être sur écoute par les enquêteurs de l'Inspection générale de la police (IPG): «Mais c'était génial, c'était un sentiment génial», aurait dit M. au téléphone. Selon l'accusatrice, la défense conteste ces propos, mais cela n'est guère crédible, car le collègue s'est déjà senti pris en flagrant délit. Celui-ci n'avait plus de raison de mentir.

«Quelques incertitudes, beaucoup de certitudes»

Oui, il y a des incertitudes dans le dossier, admet la représentante du ministère public. «Il n'est pas certain de savoir jusqu'où le conducteur de la Mercedes a reculé sa voiture avant de tirer», cite-t-elle. «On ne sait pas exactement où se trouvait le policier M. au moment où il a tiré. Et il n'est pas clair s'il a émis un message radio avant les coups de feu». Cette dernière hypothèse est toutefois peu probable, car les collègues de la police ne se souviennent que de l'annonce du tir.

Les experts dissèquent le caractère de l'accusé Mercredi, deux psychiatres et psychologues se sont longuement penchés sur la personnalité de l'agent qui a tué une personne en service.

En revanche, il y a des certitudes. «Il est clair qu'il avait le contrôle absolu de ses actes», souligne-t-elle. «Il y avait certainement du stress, car la situation tant attendue où il pouvait tirer sur un être humain était enfin arrivée. Mais il n'y avait certainement pas de panique».

Réplique sur réplique au lieu des derniers mots

Lorsque, par la suite, l'avocat de la défense veut réagir à la réplique de l'accusation, il est stoppé par la juge qui préside le procès. Selon elle, cela n'est pas prévu par le code de procédure. Après la réplique, le dernier mot revient certes à la défense, mais soit à l'accusé lui-même, soit à son avocat. Et non aux deux. Après une brève concertation, M. renonce à prendre la parole, ce qui permet à son avocat de réagir à nouveau à la présentation du ministère public.

Quand les mathématiques décident de la légitime défense Mardi, à l'ouverture du procès sur les tirs mortels de la police en 2018 à Bonnevoie, un expert a fixé le cadre de trois scénarios possibles.

Aucun des experts psychiatriques n'a thématisé les fantasmes de violence, explique ce dernier. Au contraire, les experts auraient constaté une réaction dépressive à ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'intention de tuer depuis longtemps. Au lieu d'une intention, il y aurait eu un réflexe de tirer.

Sur les lieux du crime, M. aurait fait exactement ce que la loi sur la police en vigueur à l'époque exigeait de lui: maintenir l'ordre public, faire appliquer les lois générales et communales sur la police, prévenir les infractions et protéger les personnes et les biens. «C'est exactement ce que M. a fait en s'opposant à la Mercedes», affirme l'avocat en guise de conclusion.

Le jugement de la chambre criminelle sera rendu le 23 novembre.

