Par Sophie Hermes (trad. MF)

Membre de la cruelle «bande de Waldbillig» à l'origine d'une série de violents braquages dans les années 1980, Carlo Fett était parvenu à s'évader du Centre pénitentiaire de Schrassig avant d'être retrouvé mort dans sa cellule. C'était il y a quinze ans.

Ce fut une découverte macabre. Dans l'après-midi du 9 janvier 2003 - il y a pile quinze ans - les surveillants de la prison ont découvert le corps sans vie de Carlo Fett. Le malfaiteur avait été condamné à la réclusion à perpétuité le 9 mai 1989. L'autopsie permit d'exclure l'intervention d'un tiers. Tout comme le suicide.

Le 30 octobre 1985.Le braquage du siège de la Banque Internationale de Luxembourg au boulevard Royal à Luxembourg-Ville tourne court. Un policier paiera de sa vie.

Photo: Thierry Martin - Archives LW)

Bien que Carlo Fett soit mort à seulement 42 ans, il fait partie de ceux qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du crime luxembourgeois. Dans les années 1980, il était impliqué dans la fameuse «bande de Waldbillig». Un gang de truands qui ne faisait pas dans la dentelle et qui était responsable de plus de vingt braquages de banques, stations-services et bijouteries entre le printemps 1983 et l'automne 1985. Amassant un butin de plus de 40 millions de francs luxembourgeois à l'époque, soit l'équivalent de plus d'un million d'euros.



Coups de feu mortels

Tout a basculé le 30 octobre 1985. Jour où les criminels avaient planifié leur plus grand casse: le braquage du siège de la Banque Internationale de Luxembourg au boulevard Royal à Luxembourg-Ville. Un véritable fiasco qui s'est soldé par l'arrestation rocambolesque des trois criminels impliqués dont Carlo Fett.



Ce 30 octobre 1985, dans l'après-midi, les trois hommes accèdent aux guichets de la banque en fracassant à la chevrotine la porte d'entrée en verre. Carlo Fett tire plusieurs coups vers le plafond et pointe son arme sur plusieurs clients effrayés. Mais l'un des employés parvient à déclencher l'alarme.

Au moment précis où les braqueurs tentent de quitter la banque, plusieurs patrouilles de police arrivent sur les lieux. Carlo Fett ouvre le feu. Un policier, Patrice Conrardy, est gravement atteint à la tête et au torse, par ricochet. Il ne survivra pas à ses blessures. Et restera dans l'histoire comme le premier policier abattu en service au Luxembourg.

La fuite des escrocs a été de courte durée. Fett a été arrêté en premier. Ses deux complices peu de temps après, le jour même du braquage raté.



Macabres découvertes, lors de fouilles, de corps calcinés dans les environs de la ferme de Carlo Fett à Waldbillig.

Photo: Lé Sibenaler

Ce n'est qu'après leur arrestation que «l'affaire de Waldbillig» a éclaté au grand jour. A l'origine des braquages, le gang était composé de criminels prêts à tout. Y compris à exécuter les plus gênants au sein même du gang. Pas moins de cinq personnes ont été assassinées à Waldbillig. Leurs corps ont été brûlés dans un fût d'huile et leurs restes enterrés dans les environs.

Le 9 mai 1989, Carlo Fett et ses complices ont été condamnés en première instance à la réclusion à perpétuité.



En cavale

Mais ce n'était pas la dernière fois qu'on entendrait parler de Carlo Fett! Dans la nuit du 29 mai 1995, lui et Raymond Corbin se sont échappés de prison en utilisant une échelle bricolée avec les moyens du bord. Selon une enquête interne, la «négligence humaine» aurait permis l'évasion. Pendant quatre à cinq minutes, l'évasion pouvait être repérée via le système de surveillance mais le personnel de surveillance n'a pas bougé.



Carlo Fett est resté en liberté durant dix jours. Avant d'être repris au hasard d'un contrôle mené sur une aire de l'autoroute à Arlon. Au moment de son arrestation, le criminel a blessé un policier avec un couteau. «Carlo Fett, l'ennemi public numéro un, connu pour n'avoir aucun scrupule, n'avait aucune chance de s'échapper car nous étions très nombreux», avait alors déclaré l'agent blessé quelques jours après l'incident dans une interview accordé au Luxemburger Wort. Huit ans plus tard, Fett est mort.