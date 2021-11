A évoquer le DEA qu'il a soutenu voilà 22 ans, Xavier Bettel maintient qu'il n'a ni triché, ni menti pour décrocher son diplôme. Et cela même si son mémoire était truffé d'emprunts dont il ne citait pas les auteurs.

Soupçon de plagiat

«C'est un travail dont je ne suis pas fier»

Patrick JACQUEMOT A évoquer le DEA qu'il a soutenu voilà 22 ans, Xavier Bettel maintient qu'il n'a ni triché, ni menti pour décrocher son diplôme. Et cela même si son mémoire était truffé d'emprunts dont il ne citait pas les auteurs.

«J'ai combiné différents points pris à droite à gauche.» Pas certain que, vendredi après-midi, le Premier ministre s'attendait à faire cet aveu. Attendu pour présenter les axes à venir de la campagne vaccinale au Luxembourg, Xavier Bettel (DP) a tout de même dû aussi faire un bond dans son passé d'étudiant. Et la fin de ses études même, quand à l'Université de Nancy, il a présenté un mémoire sur lequel aujourd'hui on vient le chercher pour plagiats. «Ce n'était pas un travail glorieux et je n'en suis pas fier», reconnait l'intéressé mais aucune tromperie là-dedans, promet-il aussi.

Pourtant, voilà plusieurs semaines que «l'on fait comme si j'avais triché», s'est plaint un Xavier Bettel qui sait que l'université lorraine a choisi de réexaminer le mémoire soutenu en 1999. «Je respecterai les conclusions académiques», assure le Luxembourgeois pris le doigt dans le pot du copier-coller sans référence aux auteurs lui fournissant la substantifique moelle de son mémoire. «D'après les critères d'aujourd'hui, ça ne parait pas correct», admet l'ancien étudiant en sciences politiques et droit public.

Pour sa défense face aux médias, Xavier Bettel n'a pas manqué de rappeler que son travail écrit («pas bon») lui avait valu de devoir passer à l'oral devant un jury. Et ce n'est qu'alors que son diplôme d'études approfondies lui a été accordé. «Même le professeur qui encadrait mon travail a dit qu'il n'avait pas été trompé.»

Et n'allez pas demander des excuses pour ces emprunts plus que nombreux. «J'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, avec une recherche intellectuelle très limitée» mais pas de quoi battre sa coulpe non plus.

«Vous savez, je n'ai pas tremblé depuis 22 ans, j'ai remis mes travaux avec bonne conscience (...) Et actuellement, je suis un Premier ministre qui fait correctement son travail, je crois.» Visiblement, le dernier sondage de popularité confirme cette impression, mais l'ombre du plagiat fait quelque peu tache sur le costume de dirigeant.

Là-dessus, Xavier Bettel veut toutefois bien demander l'indulgence de l'opinion publique. «Je regrette effectivement si la crédibilité accordée aux politiques en souffre. Si je suis responsable de cela alors je demande pardon», confesse l'homme du haut de ses 48 ans. Avant d'aussitôt rebondir sur le fait que son image à l'international ne souffre pas de cet ''incident de parcours'' : «J'ai rencontré la commissaire européenne Mariya Gabriel et je suis allé à Glasgow (ndlr : pour la COP 26). Personne n'a évité de me rencontrer. Cela n'a eu aucun impact sur la relation du Luxembourg avec ses partenaires.»





