«C'est un dur moment pour le Grand-Duché»

Marc AUXENFANTS Ce mardi matin vers 9 heures, le Premier ministre Xavier Bettel, a prononcé une allocution suite au décès de son Altesse Royale, le Grand-Duc Jean. Les funérailles du souverain auront lieu le samedi 4 mai à 11 heures à la Cathédrale.

Alors que de nombreuses personnalités politiques se sont exprimées ce mardi matin, suite au décès du grand-duc Jean, le Premier ministre Xavier Bettel a convoqué la presse à 9 heures.

«J'ai le triste devoir d'annoncer la mort du grand-duc Jean, survenue ce matin à 0h25», a-t-il déclaré, la mine sombre. «C'est un dur moment pour le Grand-Duché et pour tous les habitants (…) C’est un moment triste pour toute la famille grand-ducale», a-t-il précisé. «Nous déplorons la perte d’un grand homme d’État, un héros et un homme bon.»

«Au nom du Gouvernement et du pays, je veux souligner le courage du grand-duc Jean, qui a été, est et restera un symbole pour notre pays. (…) Il s'est battu pour notre liberté, notre indépendance et pour l'unité de notre pays», a ajouté M. Bettel.



Le Premier ministre a par ailleurs annoncé que les funérailles du souverain auront lieu le samedi 4 mai à 11 heures, à la Cathédrale.

Le Conseil de Gouvernement se réunira ce mardi matin à 1o heures. Xavier Bettel rencontrera ensuite le grand-duc Henri à Colmar-Berg à 12 heures. Dans la matinée, les hommages ont commencé à affluer, notamment sur les réseaux sociaux.

