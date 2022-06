Les Français du Luxembourg vont devoir départager Pieyre-Alexandre Anglade (LREM) et Cécilia Gondard (Nupes). Les vote en ligne sont ouverts jusqu'à mercredi prochain à midi.

Elections législatives françaises

C'est parti pour le vote en ligne pour le second tour

Dès ce vendredi midi, et jusqu'au mercredi 15 juin à 12h, les résidents français du Luxembourg inscrits sur les listes électorales peuvent élire en un clic le député qui les représentera. Plus besoin, donc, de se déplacer jusque dans l'isoloir pour voter lors de ce second tour des élections législatives françaises.

Le candidat LREM Pieyre-Alexandre Anglade en tête au Luxembourg Le député du Benelux sortant a remporté le premier tour des élections législatives dans la 4e circonscription des Français de l'étranger.

Comme lors du premier tour, le vote en ligne est ouvert à toute personne résidant hors de France. Pour les Français résidant au Luxembourg, il fallait s'assurer d'être bien inscrit sur les listes électorales du consulat du Luxembourg. Pour ce faire, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail devaient être dûment complétés et mis à jour au préalable.

Un match serré

Cette fois, les résidents français au Luxembourg devront départager deux candidats: Pieyre-Alexandre Anglade (LREM), arrivé en tête dans le Benelux avec 38,6% des voix (16.597 voix), et Cécilia Gondard, la candidate de Nupes, qui le talonne avec 32,2% des suffrages (13.842). Le match entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon s'annonce donc particulièrement serré au Benelux...

Alors que 28.299 électeurs s'étaient inscrits dans la 4e circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe les Français établis au Benelux, ils ont été seulement 7.859 à faire usage de leur droit de vote. Avec un taux de participation de 28,2%, les Français vivant en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg font cependant mieux que les autres Français résidant à l'étranger en général, puisque le taux de participation global est de 22,51% seulement.

Une majorité de votes par internet

Comme partout ailleurs dans le monde, la grande majorité des Français de la 4e circonscription ont voté par internet. Au Luxembourg, ils ont été 6.085 à privilégier cette voie pour exprimer leur vote, contre 1.858 personnes qui ont préféré se déplacer jusque dans l'isoloir.

Au Luxembourg, Pieyre-Alexandre Anglade et Cécilia Gondard ont largement pris la tête. Et si la seconde talonne le premier au niveau du Benelux, le candidat macroniste a recueilli de manière assez nette les faveurs des électeurs français résidant au Grand-Duché. Avec 3.963 suffrages, il réalise un joli score de 49,79% alors que sa concurrente n'a récolté que 1.308 voix, soit 16,43% des suffrages.

Le député sortant s'était représenté sous la bannière Ensemble! de la majorité présidentielle. Il affrontera donc au second tour, prévu le 19 juin prochain, la candidate Nupes qui défendra l'alliance conclue avec la France insoumise.



De solides arguments

Les deux candidats ont en tout cas de solides arguments pour convaincre les Français du Benelux de voter pour eux pour les représenter à l'Assemblée nationale.

Le député sortant Pieyre-Alexandre Anglade, s'il souhaite défendre «une France forte dans une Europe indépendante», fait également le vœu d'une vie «plus simple et plus sereine» pour les Français du Benelux. Pour ce faire, il propose de simplifier l'accès aux services publics et de promouvoir l'éducation et la culture françaises, notamment en soutenant les établissements d'enseignement français. Il veut par ailleurs défendre les transfrontaliers et créer un statut de «résidence de repli», pour permettre «aux Français de l'étranger de revenir en France à tout moment en cas de crise, en bénéficiant de certains avantages fiscaux».

De son côté, Cécilia Gondard ne veut laisser aucun Français de côté. Si elle est élue, elle compte entre autres «rétablir des services publics de proximité», dire «non» au tout numérique, défendre les droits LGBTQIA+, reconnaître tous les diplômes Benelux-France, lutter contre la précarité étudiante ou encore fiscaliser les retraites françaises en France.

Comment voter en ligne? Pour voter c'est très simple. Il suffit de disposer d'un dispositif possédant une connexion internet, comme un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Il faut alors se rendre sur le site France Diplomatie pour accéder au portail de vote. Un identifiant et un mot de passe, qui ont été envoyés par e-mail et par SMS quelques jours avant, sont cependant nécessaires pour pouvoir exprimer son choix. Une fois le vote effectué, un nouvel e-mail est envoyé avec un code de validation. Celui-ci est utile afin de confirmer le choix du candidat. Rappelons que si l'agenda est avancé pour le vote en ligne, c'est pour une raison toute simple: décompter les électeurs internautes, dans le but d'éviter qu'ils ne votent plusieurs fois.

