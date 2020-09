C'est parti pour le coding au fondamental

En présentant les nouveautés de la rentrée scolaire, le ministre de l'Education est notamment revenu sur l'initiation à la programmation qui fait ses débuts cette année au cycle 4.

Cela faisait longtemps que l'on n'avait plus entendu Claude Meisch (DP) parler... pédagogie. Il est vrai que la préoccupation sanitaire des derniers mois a fortement mobilisé le ministre de l'Education nationale et déteint sur ses communications. Mais ce jeudi, au lycée Hubert-Clément d'Esch-sur-Alzette, c'est bien de contenu et d'enseignement dont il a été question. A commencer par ce rappel pour les quelque 52.000 écoliers qui s'apprêtent à faire leur rentrée dans le fondamental : «Ce sera l'année du déploiement de l'initiative ''Coder, tout simplement''».

Coder? Eh oui, il faudra aux familles se familiariser avec ce nouveau terme, cette nouvelle discipline. «Apprendre le coding, c'est apprendre à résoudre des problèmes et comprendre comment réfléchissent les machines. C'est aussi découvrir comment programmer et donc communiquer avec ces machines», a rappelé le ministre. Et si la matière apparaît ardue, son initiation est plus facile qu'il n'y paraît. Ainsi, les enfants du cycle 4 à qui cet enseignement va être proposé dès cette année découvriront cette discipline via des activités ludiques, des jeux logiques, des animations interactives.



Voilà déjà plusieurs années que le projet a été engagé, à dire vrai. Maintenant qu'ont été passées les phases de discussion, d'expérimentation dans des classes tests et de formation des enseignements, le coding fait apparition dans les programmes officiels. Obligatoire pour le cycle 4.1, facultatif au cycle 4.2. Avec un déploiement qui se poursuivra ensuite, année par année, niveau par niveau.

Ainsi, en 2021,« il fera son apparition dans les cycles 1 à 3 mais là de façon transversale», a aussi mentionné Claude Meisch. Cette fois, le coding se trouvera une place durant les cours de langues ou d'éveil aux sciences ou à la création. L'an prochain également, les lycéens découvriront à leur tour les joies du coding via la mise en place d'un nouveau cours en sciences numériques, proposé d'abord aux élèves de 7ème de l'enseignement secondaire général et classique, avant de se prolonger jusqu'à la classe de 5ème.

Le ministre de l'Education nationale entend aussi que cette «rentrée particulière» tienne compte de l'impact de la crise sanitaire sur la qualité de l'enseignement transmis et reçu. Claude Meisch ne s'en cache pas : «Forcément, cette année inhabituelle aura eu des impacts sur les apprentissages, sur le développement émotionnel et physique des enfants ainsi que sur leur bien-être». Aussi l'école a-t-elle quelques retards à rattraper.

Rattrapage, le mot est lâché. Au-delà des dossiers pédagogiques désormais accessibles en ligne, et des cours de soutien mis en place déjà ces dernières semaines en amont du retour en classe, il y aura bien un soutien scolaire apporté aux écoliers en difficulté dans les mois à venir. Si 6.000 enfants ont déjà suivi les cours de la ''Summer School'', Claude Meisch et ses services souhaitent que cette béquille soit conservée tout au long de l'année scolaire. Mieux même : le ministre annonce que le rendez-vous de remise à niveau estival sera pérennisé et deviendra à l'avenir «un élément essentiel du système éducatif luxembourgeois».

SOS équipe d'intervention A compter de cette rentrée 2020 vont être lancées les ''équipes de première intervention«. Il s'agira de deux agents choisis dans chacune des 15 directions de l'enseignement fondamental du pays. Leur rôle, selon Claude Meisch : «assurer une fonction de prévention, d'intervention en urgence et de désescalade» dans les écoles quand la situation l'exigera. Une solution face à la montée des «situations de tension et du nombre d'élèves au comportement difficile».

Les personnels choisis cette année, bénéficieront en 2021 de 150 heures de formation (à la méthode ProDeMa), a assuré le ministre. Les binômes seront donc opérationnels dès septembre prochain aux côtés notamment des équipes de soutien aux élèves à besoins spécifiques.

Une helpline (8002 9090) restera également en fonction dans les mois prochains. Son but : apporter des conseils aux parents qui souhaiteraient accompagner leur enfant dans ses leçons. Un numéro de téléphone qui pourrait s'avérer utile en cas de reconfinement et d'enseignement à distance uniquement, comme ce fut le cas de la mi-mars au 25 mai dernier).

Enfin, le ministère compte assurer un meilleur suivi des primo-arrivants. Celui sera assuré sur quatre années désormais grâce à un service spécialement créé au sein du ministère de l'Education.

