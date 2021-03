Pour eux, l'administration du vaccin AstraZeneca sera possible. Cela tombe bien c'est la formule que le pays recevra en nombre dans les semaines à venir.

C'est maintenant au tour des moins de 65 ans...

Patrick JACQUEMOT

Deux mois de campagne vaccinale anti-covid maintenant, et 37.793 doses administrées. Voilà le bilan en ce 1er mars d'une protection immunitaire qui avance, certes, mais sans trop se presser. La faute aux contretemps rencontrés par le Luxembourg (comme le restant de l'Europe) dans la livraison des flacons tant espérés. N'empêche, alors que Paulette Lenert vient juste de revoir à la baisse son objectif de vaccination d'ici fin mars (69.887 personnes visées), le ministère de la Santé fait un nouveau pas en avant. «Les premières invitations ont été envoyées aux personnes âgées de moins de 65 ans», annonce l'administration.

Pour l'heure, les premiers courriers expédiés concernent les résidents les plus âgés de cette phase dite 5a. Les autres ne tarderont pas ensuite. Sachant que chaque candidat à la vaccination peut accepter ou non de répondre à cette demande, mais peut également choisir là où il bénéficiera de l'injection du vaccin. A choisir parmi les quatre centres désormais opérationnels.

Délai prolongé entre deux injections AstraZeneca Jusqu'à présent, le Luxembourg souhaitait assurer la première injection et le rappel de ce vaccin anti-covid en 4 semaines. Le ministère de la Santé vient d'opter pour un écart de 10 semaines.

Au passage, le ministère de la Santé revient sur la position prise par le Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) à propos du vaccin AstraZeneca. Ses membres avaient en effet affirmé qu'il était «préférable» de privilégier l’administration des vaccins à ARNm de BioNTech/Pfizer et Moderna aux personnes âgées de 65 ans et plus; et donc de proposer la vaccination par le produit d'AstraZeneca aux personnes plus jeunes.

Mais il reste clair aux yeux des autorités que «l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca contre les formes sévères (hospitalisation) et le décès est excellente, quelle que soit la classe d'âge». Mais, explique le ministère, les données d'efficacité vaccinale pour les personnes au-delà d’un certain âge étaient à ce moment-là encore assez limitées.

Selon les promesses du laboratoire, c'est d'ailleurs la formule AstraZeneca qui devrait être la plus livrée dans les quatre semaines à venir. Ainsi le Luxembourg attend-il près de 20.100 doses d'ici au 31 mars dont, selon la nouvelle formule de répartition, 75% pourraient directement être mises à disposition des équipes en charge des vaccinations dans le pays.

