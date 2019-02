Les automobilistes doivent être particulièrement vigilants, ce samedi: beaucoup d'enfants se déplacent de maison en maison au Luxembourg à l'occasion du Liichtmëssdag.

C'est le Liichtmëssdag: les enfants déambulent dans le pays avec des lampions

(str/AF) - Chaque année, le 2 février, les petits Luxembourgeois passent de maison en maison avec des lampions et réclament des friandises.

La Sécurité routière a émis des recommandations spécifiques pour ce jour du Liichtmëssdag: les enfants et leurs accompagnants doivent toujours marcher sur le trottoir et traverser sur les passages protégés pour piétons, ou dans un endroit éclairé et sans obstacle afin d'être vus par les automobilistes.

Ils doivent s'assurer que les véhicules s'arrêtent complètement avant de traverser, pour être sûrs que le conducteur a remarqué leur présence. Les enfants doivent être munis de gilets de sécurité phosphorescents ou d'éléments réfléchissants. Ces recommandations sont aussi valables pour les adultes.