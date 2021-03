Si le gouvernement luxembourgeois a établi un phasage de la campagne d'injection du vaccin anti-covid, un algorithme édite les invitations envoyées au nom du ministère de la Santé.

C'est l'ordinateur qui fixe l'ordre des vaccinations

Patrick JACQUEMOT Si le gouvernement luxembourgeois a établi un phasage de la campagne d'injection du vaccin anti-covid, un algorithme édite les invitations envoyées au nom du ministère de la Santé.

Avec l'appui du Comité d'éthique, le gouvernement a établi un ordre pour la vaccination covid au Luxembourg. D'abord les soignants (pour créer un «bouclier sanitaire») et les seniors les plus vulnérables (car les plus fragiles face au virus). Et maintenant, c'est phase par phase, que la campagne d'injection se poursuit. Les étapes ayant été fixées selon les âges ou les éventuelles comorbidités des résidents de plus de 16 ans. Autant de données que gère un système informatique pour délivrer les invitations aux seules personnes concernées.

Ainsi, alors qu'environ 51.450 doses ont déjà été administrées, Paulette Lenert a détaillé le modus operandi de ces envois d'invitations. L'administration s'appuyant sur l'expérience passée du Large Scale Testing pour solliciter les inscriptions. Ainsi, la ministre de la Santé est revenue, dans une réponse parlementaire, sur la génération des listes des invitations.

Pour les établissements hospitaliers et ceux de séjour continu et d'aides et de soins, ces listings ont été établis «sur base des recommandations du ministère et des priorités retenues par le Gouvernement». Chaque structure relayant ensuite les nom et adresse des personnes au ministère pour l'envoi du courrier.

Pour le grand public, c'est un algorithme qui se charge de retenir untel ou untel, en fonction des critères établis à l'échelle nationale. Sachant que ce seront toujours les sujets les plus âgés dans une tranche d'âge déterminée qui seront invités en premier à s'inscrire auprès d'un centre de vaccination, avant le restant des individus de la phase déclenchée.

Il appartient, par contre, aux médecins traitants de signaler aux autorités si tel ou tel de leur patient répond à l'un des critères définis pour recevoir l'injection anti-covid en priorité, soit à l'hôpital, soit dans l'un des quatre centres de vaccination actuellement en service.

Mais avant que le courrier ne parte, l'informatique doit également tenir compte de la disponibilité et des caractéristiques propres à chacun des vaccins. Avant cette semaine, par exemple, le Conseil supérieur des maladies infectieuses avait recommandé de ne pas employer le sérum AstraZeneca chez les sujets de 65 ans et plus. De nouvelles analyses sont venues faire disparaître cette limitation désormais.

Le logiciel doit également s'assurer qu'au moment du rendez-vous fixé la dose à administrer soit bien disponible. Un paramètre qui a évolué là encore au fil des semaines. Car si, au démarrage de la campagne, le Luxembourg réservait systématiquement la deuxième dose préconisée, désormais le stock à considérer n'est plus de 50% (en tout cas pour l'AstraZeneca) dont le délai entre deux injections a aussi été allongé ces dernières semaines.

L'algorithme devrait être, d'ici quelques semaines, soulagé de ce calcul. En effet, la validation du vaccin Johnson & Johnson (délivrable en une seule piqûre) va nettement simplifier l'organisation de la campagne vaccinale. En attendant, à compter de cette fin de semaine, la phase 3 du programme d'injection va débuter. Ce qui signifie que le tour est venu pour les 70-74 ans de recevoir leur invitation, en commençant par les plus âgés (phase 3a), ainsi que les personnes significativement vulnérables en raison de leur état de santé (phase 3b).

