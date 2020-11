L'autoroute la plus empruntée du Luxembourg entamera, dès 2021, son élargissement. L'idée étant de gagner dans les deux sens une voie de circulation supplémentaire, prioritairement dédiée aux transports en commun et covoitureurs.

C'est (enfin) parti pour l'A3 en 2x3 voies

Patrick JACQUEMOT L'autoroute la plus empruntée du Luxembourg entamera, dès 2021, son élargissement. L'idée étant de gagner dans les deux sens une voie de circulation supplémentaire, prioritairement dédiée aux transports en commun et covoitureurs.

Plus question d'attendre maintenant. Ce n'est pas tant que François Bausch aime les autoroutes, mais le ministre de la Mobilité entend que ces axes soient en mesure de mieux fluidifier les vagues de circulation, et cela tout en privilégiant des modes de transports qui puissent satisfaire ses attentes écologistes. Et c'est bien en cela que la mise à 2x3 voies de l’autoroute A3 constitue un chantier majeur. Si l'Etat a choisi d'y consacrer 356 millions d'euros, une première enveloppe de 20 millions devrait permettre de lancer les premiers travaux en 2021.

C'est ainsi que, jeudi matin en commission parlementaire, le ministre a présenté les choses. Il faut que ce dossier soit maintenant mené pied au plancher, et que l'investissement public engagé fasse grand bien aux entreprises à la recherche de contrats pour les mois à venir.

Avalisé en 2017, le dossier n'a pas changé d'une virgule. Il s'agit toujours d'établir dans le paysage «une nouvelle route de Luxembourg-frontière française, partant de la gare centrale de la Ville de Luxembourg vers Bettembourg-Dudelange (direction Thionville), son raccordement à la ceinture de contournement de la Ville de Luxembourg et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie française ainsi que la mise à 2x3 voies de l’A3 entre la ceinture de contournement de la Ville de Luxembourg et la frontière française».

Dans le projet de la mise à 2x3 voies sont prévus la réorganisation complète de la Croix de Bettembourg, de l’échangeur de Livange et celui de Dudelange-Centre. Là, un parking-relais P&R sera aménagé.



Un budget voirie en augmentation

Mais, avec 2,35 milliards d'euros à disposition pour ses investissements (selon la première ébauche du budget 2021), celui qui a également les travaux publics sous sa tutelle peut voir encore plus grand. Et François Bausch n'a pas manqué de détailler aux parlementaire comment il comptait utiliser les 229 millions d'euros à disposition pour les voiries du Grand-Duché. Sachant que, pour 2022, il pourrait appuyer les dépenses dans ce domaine sur au moins 300 millions.

Pour 2021, quatre principaux chantiers seront menés sur le réseau routier. A savoir :

- La réalisation de la nouvelle N3 entre la Gare centrale et le Pôle d’échange Bonnevoie. Les 15 premiers millions d’euros seront débloqués l'an prochain sur cet investissement pour lequel 106 millions ont été accordés.

- Le pôle d’échange Howald et le réaménagement de la rue des Scillas, notamment entrepris dans le cadre de l'arrivée prochaine du tram. Cette fois, 20 des 130 millions provionnés seront engagés en 2021.

- La liaison Micheville pour 25 millions d’euros en 2021 (113 millions restants à disposition).

- Le pôle d’échange multimodal de la Gare d’Ettelbruck qui bénéficiera de 9,15 millions d’euros.

