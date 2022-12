Ce week-end est marqué par le réveillon de la Saint-Sylvestre et le Nouvel An. Pour accompagner les personnes qui fêteront le passage de 2022 à 2023, les transports en commun adaptent leurs services et horaires.

Saint-Sylvestre et Nouvel An

Bus, tram et train: horaires adaptés cette nuit et dimanche

Pascal MITTELBERGER Ce week-end est marqué par le réveillon de la Saint-Sylvestre et le Nouvel An. Pour accompagner les personnes qui fêteront le passage de 2022 à 2023, les transports en commun adaptent leurs services et horaires.

Pour permettre aux fêtards de réveillonner sans se soucier du trajet du retour, les transports publics adaptent leurs services et horaires pour ce samedi 31 décembre et ce dimanche 1er janvier.

Bus

• Une partie des lignes régulières du réseau AVL (Ville de Luxembourg) joueront les prolongations et continueront à fonctionner toute la nuit de samedi à dimanche, suivant la même cadence que ce qui existe habituellement en soirée, et ce jusqu'à environ 6h du matin. Dimanche 1er janvier, le service des lignes régulières débutera vers 8h avec le cadencement habituel des dimanches et jours fériés. Le détail complet des horaires est disponible sur le site de la Ville de Luxembourg.

• Les sept lignes du réseau nocturne City Night Bus (Ville de Luxembourg) fonctionneront comme à l'accoutumée dans la nuit de samedi à dimanche, avec un cadencement classique jusqu'à 6h30. Le service Call-a-Bus (Ville de Luxembourg) fonctionne normalement pour la Saint-Sylvestre.

• Les bus CFL, RGTR et TICE rouleront normalement, aux horaires habituels, pour la Saint-Sylvestre. Ce sera également le cas pour le réseau Night Bus. Dimanche 1er janvier, les bus RGTR circuleront à partir de 8h. Pour consulter les horaires, c'est par ici.

Tram

• Samedi 31 décembre, le tram circulera normalement, avec une cadence entre 6 et 15 minutes. La circulation sera étendue dans la nuit de samedi à dimanche, avec le même cadencement. Ainsi, tôt dimanche matin, le dernier départ de Luxexpo en direction du lycée Bonnevoie se fera à 4h50 ; dans le sens inverse, le dernier départ se fera à 5h22.

• Dimanche 1er janvier, le tram circulera aux horaires d'un jour férié, avec une cadence entre 8 et 15 minutes. Tous les détails sont disponibles sur le site de Luxtram.

Train

• Les CFL feront circuler des trains spéciaux sur les principales lignes dans la nuit de samedi à dimanche. Les trajets et les horaires peuvent être consultés sur le site des CFL.

