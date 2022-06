Les plus jeunes n'échappent pas à des phénomènes de burn-out, de stress, d'anxiété ou de dépression liées à leur scolarité. Le ministère de la Santé estime néanmoins que plusieurs dispositifs permettent de prévenir ces états.

Burn-out, stress, anxiété: une réalité aussi chez les élèves

Pascal MITTELBERGER Les plus jeunes n'échappent pas à des phénomènes de burn-out, de stress, d'anxiété ou de dépression liées à leur scolarité. Le ministère de la Santé estime néanmoins que plusieurs dispositifs permettent de prévenir ces états.

Depuis 2019, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît le burn-out (ou épuisement émotionnel et physique) comme une maladie professionnelle. L'OMS le définit comme «un syndrome résultant d’un stress chronique au travail qui n’a pas été géré avec succès».

La solitude devient un problème important pour les jeunes Parallèlement, on observe une baisse de la satisfaction dans la vie et du sentiment de bonheur chez les 16-24 ans.

Mais il n'y a pas que dans le cadre du travail que ce phénomène existe. De nombreux jeunes estiment en être victimes, et la période récente de crise sanitaire, de confinements et de restrictions n'a fait qu'accentuer cette tendance. Parmi les conséquences les plus graves, il y a l'envie, pour certains, d'en finir avec la vie. Ainsi, entre mars 2020 et mars 2021, le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (Cepas) estimait que les idées suicidaires des adolescents étaient en hausse de 15%. En mars 2021 toujours, une étude menée en Belgique auprès des étudiants accouchait d'un résultat similaire.

Principalement lors des études secondaires

Mais le Covid et ses conséquences sur la vie sociale ne sont pas les seules raisons de ce phénomène de burn-out chez les jeunes. La scolarité peut aussi en être la cause. Et quand les deux s'entremêlent, la situation se dégrade un peu plus. «La pression scolaire, notamment la pression de la performance permanente, s’installe dans le parcours scolaire et ceci de plus en plus tôt. L’épidémie de Covid-19 est venue renforcer ce phénomène du burn-out pour de nombreux élèves, suites aux annulations ou reports d’épreuves, le passage à l’enseignement à distance et les divers confinements », estime la députée Diane Adehm (CSV). Dans une question parlementaire adressée à la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP), elle l'interroge sur l'existence de données chiffrées de «burn-out scolaire» et sur les mesures préventives que le ministère a déjà pris ou entend prendre.

«Le burn-out étant principalement causé par la charge de travail personnelle et la pression ressentie, ce phénomène a tendance à se manifester plus fréquemment au cours des études secondaires», indique Paulette Lenert en retour. Il n'y a pas, pour l'heure, de diagnostic précis au ministère de la Santé.

Un quart des élèves ayant eu recours aux services du SePAS était concerné par le stress scolaire et 28 % par l’anxiété ou la dépression. Paulette Lenert, ministre de la Santé, s'appuyant sur le recueil national du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaire

Pour avoir une idée de l'ampleur du phénomène, on peut néanmoins se référer au «recueil national sur le bien-être des jeunes au lycée, effectué par le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaire (CePAS) en 2021-20222, [qui] donne une indication portant sur deux semaines consécutives et sur les élèves ayant fréquenté le CePAS de leur lycée et ayant bénéficié d’un entretien en lien avec le bien-être scolaire. Ce recueil a mis en évidence que sur les 2 003 entretiens réalisés, un quart des élèves ayant eu recours aux services du CePAS était concerné par le stress scolaire et 28 % par l’anxiété ou la dépression», détaille la ministre de la Santé.

Les résultats d'une étude sur le bien-être bientôt publiés

Paulette Lenert indique également «qu’une étude nationale sur le bien-être des enseignants et des élèves (impact du Covid-19) a été menée en 2021, dont les résultats seront publiés en 2022 et donneront un nouvel éclairage concernant le bien-être, tant des élèves que de leurs enseignants ».

«Nous devons donner une voix aux enfants» La psychologue Pascale Engel de Abreu a participé à l'étude Covid Kids, étudiant l'impact de la crise sanitaire sur les plus jeunes. Une étude réalisée entre mai et juillet 2020 mais qui devrait, selon elle, être prolongée afin de mieux connaître les répercussions psychologiques chez les enfants.

Enfin, concernant les mesures préventives déjà mises en œuvre, la ministre détaille pas moins de neuf actions ou dispositifs. On trouve par exemple les classes alternatives (Portail, Liewenschoul, Mosaik et Pass) «permettant d’envisager le système scolaire autrement et d’améliorer la confiance en soi des jeunes». Il y a aussi les neuf centre de compétences ouverts depuis 2018 «pour favoriser l’inclusion scolaire, adaptée aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes ». Il y a également eu les créations de l'Observatoire national de l’enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire et d'un service socio-éducatif (SSE) dans chaque lycée. Enfin, on peut citer «le Collège des directeurs de l’enseignement secondaire [qui] a instauré, depuis plus d’un an, un groupe de travail spécifiquement dédié à la qualité et au bien-être des élèves en milieu scolaire. Il organise des réunions régulières pour faire le point et élaborer des propositions et des pistes concrètes.»

