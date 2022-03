À Esch, les mamans et les papas peuvent se détendre un moment au Café des parents et les enfants peuvent être tout à fait eux-mêmes. De l'aide est également disponible en cas d'urgence.

Luxembourg 3 10 min.

Eltereschoul à Esch

Burn-out des parents: quand maman n'en peut plus

À Esch, les mamans et les papas peuvent se détendre un moment au Café des parents et les enfants peuvent être tout à fait eux-mêmes. De l'aide est également disponible en cas d'urgence.

(MKa avec Franziska JÄGER) - Tania Hemmer ne connaît que trop bien les phases de fatigue extrême. Il n'y a jamais eu de nuit où son enfant ne pleurait pas. Pas une seule nuit calme en quatre ans. Pas une nuit qui ne s'est pas transformée en jour parce qu'elle était tirée d'un sommeil léger et devait courir dans la chambre de son enfant. Pour le calmer en le prenant dans ses bras alors qu'il était réveillé par une frayeur nocturne et un cri de panique.

Le tout-petit était en sueur et tous les mots doux possibles n'y changeaient rien. Lorsque Tania Hemmer est enceinte de son deuxième enfant, la situation ne s'améliore pas. La nuit, elle tenait un bébé hurlant dans ses bras, le jour, elle dirigeait une crèche.

La pandémie impacte la santé mentale des enfants L'étude Covidkids réalisée par l'Université de Luxembourg et Unicef examine le bien-être des enfants et des adolescents pendant la pandémie. Les résultats ont été présentés ce vendredi.

«J'étais au bord du burn-out», dit celle dont le premier enfant a maintenant neuf ans. Il y a quelques années encore, elle ne savait même pas qu'une telle situation existait. En mai 2019, l'éducatrice sociale est assise dans le public d'une conférence où elle entend pour la première fois ce mot lourd de sens. «Le burn-out parental, ça existe donc vraiment», constate-t-elle, abasourdie. Cela lui ôte alors un poids, car il y a bien un nom pour son sentiment d'épuisement permanent. «Que peut-on faire pour éviter le burn-out parental ?», demande alors Tania Hemmer au micro. «En parler.»

Cet après-midi-là, on parle aussi au Café des parents d'Esch. Deux fois par semaine, le mardi et le mercredi, le local de la rue Louis Pasteur est le point de rencontre des mères et des pères qui peuvent échanger et créer des liens avec d'autres personnes en dehors de leurs quatre murs, sans devoir renvoyer leurs enfants sagement assis sur leur chaise, car le Café des parents n'est pas un café comme les autres.

Avec le Café des parents, Tania Hemmer voulait créer un lieu où les mères et les pères se sentent bien. «Ils repartent beaucoup plus détendus après une heure et demie». Photo: Marc Wilwert

Ici, chacun peut être ce qu'il est, avec tous ses soucis, qu'il peut partager avec d'autres parents s'il le souhaite. Les enfants n'ont pas besoin d'être silencieux. L'objectif est aussi que les mères ne s'isolent pas à la maison avec leur enfant, car «un enfant peut isoler», assure Tania Hemmer, qui a fondé le Café des parents en 2018, sous l'égide de l'Eltereschoul (l'École des parents) et de la fondation Kannerschlass. Avant de rejoindre l'École des parents, cette pédagogue a dirigé pendant 20 ans une crèche à Strassen. Elle y était déjà confrontée à des parents surmenés. Aujourd'hui, elle est experte en burn-out et coach en sommeil pour les bébés et les jeunes enfants. Elle s'y connaît, donc.

Qu'est-ce que je fais de mal?

«Toutefois», précise Tania Hemmer, «le Café n'est pas une heure de thérapie et nous ne donnons pas non plus de conseils, car ce qui aide un enfant n'est pas forcément efficace pour un autre». Il s'agit plutôt d'écouter, d'être présent et de faire preuve de compréhension. «Mais si une mère demande un conseil, nous essayons bien sûr de faire des propositions», précise-t-elle. Le Café doit avoir une action préventive, afin d'éviter justement le burn-out des parents.

Cet après-midi-là, huit enfants ont pris possession de l'espace. Entre les peluches, les tables de dessin et les étagères de livres, c'est l'effervescence. Un enfant de deux ans frappe un peu trop fort une voiture Matchbox contre la tête d'un autre enfant. «Non, ça ne se passe pas comme ça», intervient Dunja Minart, «dis pardon au petit». Tristan se glisse timidement vers son ami de jeu et lui caresse le front en guise de réconciliation.

Dunja Minart (37 ans) avec son fils Tristan, âgé de deux ans et demi: «Le temps libre que mon mari et moi avons chacun est souvent une question de négociation». Photo: Marc Wilwert

Depuis qu'il a trois mois, la mère de Tristan vient au Café avec lui tous les mercredis à 16 heures. Au début, il se contentait de s'allonger sur le tapis de jeu, après 45 minutes, il avait assez de stimuli. Maintenant, sa mère doit le freiner au bout d'une heure et demie, lorsqu'il s'agit de rentrer à la maison. Là-bas, le chocolat est tabou, mais ici, au café, il y en a de «Tante Tania».

3 Café des parents

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Marc Wilwert Photo: Marc Wilwert Au café des parents, il y a du jus et des biscuits pour les petits. Papa Richard est le seul homme de la maison cet après-midi-là. Photo: Marc Wilwert

S'il y avait un statut décerné à la plus grande fan du Café, Dunja Minart serait détentrice du titre. La mère de Tristan apprécie les nombreux «outils» qui y sont disponibles. La liste des cours qu'elle a suivis est longue. Cours de préparation à l'accouchement, problèmes d'endormissement, passage aux aliments solides, cours de phase de défi avant le deuxième anniversaire de Tristan. En tant que mère, il faut souvent trouver des astuces.

«Le brossage des dents était toujours un combat, car Tristan ne voulait pas lâcher sa brosse à dents, alors que nous étions attendus à la crèche le matin». Un chemin de croix qui a pris fin grâce au conseil d'une autre maman. «Nous avons maintenant un minuteur pour le brossage des dents, quand il sera terminé, ce sera le tour de maman». Le sablier de deux minutes plaît au petit Tristan.

Originaire de Pforzheim, elle a quitté la capitale pour s'installer à Esch il y a deux ans et est venue au Café des parents avant même de déménager, «parce que cela n'existe nulle part ailleurs dans le pays et parce que je voulais nouer quelques contacts au préalable dans ma future patrie». Dunja Minart s'y est liée d'amitié avec d'autres parents, son fils Tristan avec Leila, qui a le même âge. Tristan aussi a eu des difficultés à s'endormir les huit premiers mois. «Le soir, nous passions parfois deux heures à nous endormir, puis une heure de repos, mais ensuite nous devions à nouveau lutter deux heures pour trouver le sommeil», raconte la femme de 37 ans.

Mon enfant ne crie pas pour m'énerver, mais parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Cette acceptation m'a rendue plus calme. Tania Hemmer, éducatrice sociale

La maman de Leila connaissait le problème. «Bien sûr, il n'y a pas de recette secrète, mais quand j'ai compris quels étaient les cycles de sommeil d'un nouveau-né et quelles étaient les différentes phases de sommeil, cela m'a aidée», explique Dunja Minart. Tania Hemmer avait également compris que son enfant ne criait pas pour l'«énerver, mais parce qu'il ne pouvait pas faire autrement». «Cette acceptation m'a rendue plus calme».

Le fait qu'une mère se fasse des reproches lorsqu'un enfant ne «se comporte pas comme elle le souhaiterait peut-être et qu'elle se donne pourtant tant de mal» est très répandu. Cette prise de conscience a eu lieu après des essais désespérés d'homéopathie et des visites chez des psychologues. «Qu'est-ce que je fais de mal ?», a demandé Tania Hemmer. «Vous n'êtes pas une mauvaise mère, le sommeil est une étape du développement qui n'est pas la même pour tous les enfants», lui dit-on. En fait, l'enfant de Tania Hemmer a appris rapidement pour beaucoup de choses, mais pas pour le sommeil.

Le LCGB réclame une meilleure égalité des genres Le 8 mars marque la journée internationale des droits des femmes, l'occasion pour le LCGB de réclamer davantage d'égalité.

Selon elle, une forte pression des attentes est l'un des facteurs qui font que les parents d'aujourd'hui glissent vers le burn-out. Ils ont souvent des exigences élevées envers eux-mêmes et sont habitués à faire beaucoup de choses en peu de temps. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas s'engager durablement au-delà de leurs forces. «Mais il s'agit alors d'accepter: moins, c'est plus». Selon elle, c'est également grâce au covid que cette problématique a été davantage mise en avant.

Tout n’a pas à être parfait

«On ne voit toujours que le côté merveilleux de la maternité avec des photos de familles parfaites sur Instagram, mais ce n'est pas la réalité», prévient Tania Hemmer. «Tout n'a pas à être parfait». Elle conseille de faire preuve de «bienveillance» envers soi-même. Savoir que l'on n'atteindra pas la perfection, mais considérer cet objectif plutôt comme un phare, une ligne directrice, aide déjà beaucoup. Selon Tania Hemmer, il est essentiel de dire ce qui ne va pas bien pour ne pas se replier sur soi-même. «C'est la beauté du Café des parents, de voir et se dire ''oh, c'est pareil pour mon enfant''. Les souffrances partagées aident».

Si mon mari a plus de temps libre que moi, je réclame une soirée de libre. Dunja Minart, mère de Tristan

Le burn-out parental peut aussi toucher les pères. «Lorsqu'ils rentrent du travail et qu'ils font encore leurs devoirs avec leur enfant le soir, cela peut entraîner des crises à long terme si l'on n'y prend pas garde», explique Tania Hemmer, faisant référence à «la fatigue émotionnelle liée à la famille. On aime ses enfants, mais on n'a plus de plaisir à les voir». Toutefois, les mères seraient plus souvent touchées, car elles doivent porter plus de charges.

La plupart du temps, ce sont les mères qui organisent la visite médicale de l'enfant malade depuis leur lieu de travail. Lorsque la mère rentre du travail, elle n'a pas simplement du temps libre, mais continue à s'occuper de la vie de famille. «Les pères ont souvent un peu plus de liberté». A cela s'ajoute le fait qu'au Luxembourg, surtout parmi les nouveaux arrivants, il n'y a pas de grands-parents sur place pour soulager les parents, le temps pour les cours de sport ou d'autres choses, une mère doit se battre.

«Il nous a fallu du temps pour trouver un accord, mais maintenant mon mari a les lundis soir de libre et j'ai du temps libre le mardi soir», raconte Dunja Minart, qui travaille à temps partiel dans l'administration de l'université. «Je profite de ces soirées pour téléphoner à une amie, pour aller au cinéma ou au sauna». Avant, elle osait moins le faire, «mais maintenant, quand j'ai l'impression que mon mari a plus de temps libre que moi parce qu'il rentre plus tard, je réclame deux heures de plus pour moi. S'il a un tournoi le samedi, je veux en échange une soirée de libre le jeudi», explique Dunja Minart en souriant honteusement. Être parent est souvent une question de négociation.

Tania Hemmer essaie elle aussi de répartir le travail de manière équitable. Si son enfant est malade, son mari reste à la maison et elle va travailler. De plus, son mari a un congé parental: un jour par semaine.

Si Tania Hemmer avait effectivement glissé dans l'épuisement professionnel à l'époque, elle n'aurait probablement pas pu s'en sortir par ses propres moyens : «On ne peut pas s'en sortir sans aide thérapeutique».

«En tant que mère, on attend la première fois que l'enfant prononce le mot ''maman''. Pour une mère en burn-out, ce mot est insupportable», explique Tania Hemmer. «Dans le pire des cas, cela peut conduire au suicide.»

Cours et ateliers pour parents L'École des parents de la fondation Kannerschlass existe depuis 2002. Elle s'adresse aux parents qui souhaitent rencontrer d'autres parents, échanger avec eux et/ou s'informer sur des thèmes spécifiques à l'éducation. Tout au long de l'année, l'École des parents propose environ 500 événements (la plupart gratuits et en ligne) aux parents dans le but d'accompagner les parents dans leur travail éducatif. L'école est implantée dans six bureaux régionaux au Luxembourg. Le Café des parents n'est qu'une partie de l'offre de l'École des parents et, jusqu'à présent, uniquement situé à Esch. Le prochain échange d'informations au sein du «Groupe de soutien pour parents épuisés» aura lieu le 21 mars. Inscriptions sur eltereschoul@kannerschlass.lu Le prochain atelier sur le thème du burn-out des parents aura lieu le 10 mai. Des informations sur les cours pour parents de la fondation Kannerschlass sont disponibles ici.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.