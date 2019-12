Le budget 2020, l'épilogue de la saga Star Wars et l'affrontement entre le FC Barcelone et le Real Madrid vont rythmer entre autres les prochains jours.

Budget, Skywalker et clasico pour clore l'Avent

Le budget 2020, l'épilogue de la saga Star Wars et l'affrontement entre le FC Barcelone et le Real Madrid vont rythmer entre autres les prochains jours.

Si tous les regards seront encore tournés ce lundi sur Bastogne, où se terminent les commémorations du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes en présence de nombreux chefs d'Etat dont le grand-duc Henri et le Premier ministre Xavier Bettel, une cérémonie du souvenir est également programmée au Luxembourg et plus précisément au cimetière militaire américain de Hamm à partir de 15h30.

Outre le couple grand-ducal et le gouvernement, des représentants d'Allemagne, de Belgique, du Canada, des États-Unis, de France, des Pays-Bas, de Pologne et du Royaume-Uni ainsi que des vétérans de la Bataille des Ardennes seront présents.

Feu vert pour le rapport sur le budget 2020 Sans surprise, le projet de budget pour l'année prochaine a été adopté ce vendredi en commission des Finances et du Budget. Les députés CSV et ADR ont voté contre alors que l'élu des Pirates s'est abstenu.

Cette dernière semaine avant les vacances de Noël s'annonce chargée pour les députés. Cinq séances publiques dédiées notamment aux débats et au vote sur le projet de budget 2020 sont à l'agenda. Mardi à 14h30, Yves Cruchten (LSAP) présentera son rapport sur le projet de budget 2020.

La journée de mercredi sera consacrée aux discussions entre les différents groupes politiques, les députés ainsi que les Ministres avant le vote proprement dit qui interviendra jeudi lors d'une séance publique à partir de 8h.

Aides et taxes à venir pour préserver le climat Si le Luxembourg veut réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre, cela ne se fera pas sans contraintes, ni incitations. Et la mesure la plus spectaculaire est l'instauration, à compter de 2021 d'une taxe CO2 qui touchera entreprises comme particuliers.

Jeudi après-midi, la COP25, qui s'est terminée la semaine dernière à Madrid, sera au centre des discussions. Les députés évoqueront entre autres le Plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC) et le projet de loi concernant la mise en place d'un régime d'aides de minimis.

Le climat sera à nouveau au menu des travaux des commissions parlementaires mardi alors que jeudi, c'est le dossier Google qui retiendra toute l'attention de la commission de l'Economie.

Pour les habitués des transports en commun et plus précisément des CFL, les nouveaux horaires des trains pour l'année prochaine sont effectifs depuis dimanche.

Que la patience soit avec eux La sortie du prochain épisode de Star Wars n'est prévu que le 20 décembre aux USA que, déjà, des fans américains font la queue devant les salles. Pas mal, 42 ans après le lancement de La Guerre des étoiles.

A l'étranger, les fans de la saga Star Wars sont dans leurs petits souliers. La grande première de la sortie de «The Rise of Skywalker», dernier épisode d'une saga entamée voici déjà 42 ans, est programmée pour mercredi.

Enfin mercredi, l'Espagne va vibrer au rythme du clasico. Le duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid se disputera à 20h au Camp Nou mais la politique risque de s'inviter à la fête. En effet, la plateforme séparatiste catalane Tsunami Démocratique appelle à manifester autour du stade.

Quelque 3.000 agents de police et de sécurité privée seront mobilisés à cette occasion. Toujours à propos de la Catalogne, c'est ce lundi que la justice belge examine le nouveau mandat d'extradition contre trois indépendantistes catalans, dont le leader Carles Puigdemont.