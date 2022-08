L'armée manque de 120 soldats professionnels et d'une douzaine de volontaires.

Des campagnes de recrutement

Budget publicité doublé pour le renforcement de l’armée

Simon MARTIN L'armée manque de 120 soldats professionnels et d'une douzaine de volontaires.

Le Grand-Duché doit renforcer son armée, c'est même désormais une obligation. Rappelons qu'en 2028, l'effort de défense doit atteindre 1% du PIB luxembourgeois, c'est-à-dire environ un milliard d'euros. Ce n'est pas une nouveauté, voilà déjà des années que le Luxembourg s'efforce de fortifier son armée. Depuis 2014, l’effort de défense grand-ducal a été multiplié par cinq. Le budget de défense a augmenté de plus de 230% sur la même période.

Une partie de ce budget est d'ailleurs réservé à la publicité faite autour de l'armée, notamment dans le cadre des différentes campagnes de recrutement diffusées sur plusieurs supports. Plus que jamais, l'armée a fort à faire pour attirer un maximum de candidats. Grâce à une question parlementaire du député Marc Goergen (Pirate) posée au ministre de la Défense François Bausch (déi Gréng), on apprend notamment que ce budget pub a été fixé pour l'année 2022 à 782.500€. Une sacrée somme lorsqu'on remarque qu'en 2021, ce même budget n'était «que» de 372.619€.

Questionné sur l'usage qui sera fait de cette manne d'argent, le ministre a répondu qu'il n'était pas possible de donner une liste précise des dépenses en fonction des médias par lesquels les pubs passeront (radio, télé, cinéma, etc.). «L'armée a chargé des agences de publicité afin que celles-ci décident des meilleurs choix possibles en la matière», a répondu le ministre.

Dans le détail du budget pub pour l'année 2021, on remarque notamment que l'armée a dépensé pour faire apparaître ses campagnes sur des sites d'offres d'emploi comme Jobs.lu mais également dans l'annuaire des entreprises Editus.lu. On remarque qu'une grande partie du budget pub était visait la promotion du métier au travers d'internet mais également via la présence de stands lors de différents événements.

Rappelons que l'armée manque de 120 soldats professionnels et d'une douzaine de volontaires par an. C'est ce qui ressort d'une autre réponse du ministre de la Défense à une question parlementaire du député Marc Goergen (Pirate). Les postes vacants se trouvent actuellement principalement à l'état-major général et dans le futur bataillon binational que le Luxembourg mettra sur pied avec la Belgique d'ici 2028

En 2021, on comptait 878 hommes et femmes dans les rangs de l'armée : 392 militaires de carrière, 301 volontaires et 181 civils.

