L'entreprise (basée à Foetz) spécialisée dans le nettoyage au laser, plasma et autre cryogénisation s'est réinventée pour participer à la lutte contre l'épidémie. Et sa connaissance de la glace carbonique n'y est pas pour rien.

BSI Cleaning fait de la glace une arme anti-covid

Le monde entier a désormais les yeux braqués sur le thermomètre. A surveiller à quel degré il convient de conserver les vaccins anti-covid. Et le plus souvent il est question des -70°C qu'impose la formule du sérum Pfizer/BioNTech, produit en Belgique. Ce vaccin que l'Agence du médicament va très certainement valider ce lundi comme premier autorisé en Europe. Et du côté de BSI Cleaning, on se frotte les mains par avance. Car ici, à Foetz, la société réalise ce qu'aucune autre entreprise du pays ne produit: de la glace carbonique. Celle-là même qui pourrait assurer le frais indispensable au transport des précieuses doses, de leur site de stockage jusqu'aux centres de vaccination, par exemple.

Aussi Simon Tritz se tient-il prêt à fournir en bâtonnets ultra-glacés l'organisation sanitaire qui ne devrait plus tarder à entrer en action. Pour le 27 décembre, a annoncé la présidente de la Commission européenne. «Mais jusqu'à présent, personne ne nous a donné de date d'intervention», se raisonne le manager de la firme née en 2014.

Mais, c'est sûr: il y a une place pour BSI Cleaning dans la chaîne du froid qui devra se mettre en place au Luxembourg dans le cadre du plan de vaccination anti-covid. «On peut très bien imaginer que nos pellets de glace carbonique servent à réguler la basse température exigée en entourant des petits conditionnements de vaccin d'un endroit à l'autre», envisage le patron de la PME. Il est vrai qu'à leur sortie ces bâtonnets affichent une température proche des moins 80°C et tardent à se réchauffer.

Si la glace carbonique (issue de CO2 sublimé à -78°C) nécessite gants et lunettes pour être manipulée, et quelques précautions de stockage, elle conviendrait parfaitement dans ce nouvel épisode anti-covid. «Sachant qu'habituellement nous mettons plutôt notre savoir-faire en matière de grand froid dans le nettoyage d'installations électriques, en effet la projection de cette glace -privée d'eau- n'endommage pas les circuits», indique Simon Tritz.

Tout comme les plaquettes givrées produites au Technoport de Foetz sont aussi appréciées de plusieurs grands noms de l'alimentaire luxembourgeois. Namur, Oberweis ou La Provençale en commandent pour assurer des surgélations rapides de leurs préparations, «sans que ces plats ou desserts ne perdent leurs qualités gustatives ou nutritives».

D'ailleurs, voilà déjà quelques mois que BSI Cleaning a le covid dans son viseur. Car au même titre que la société proposait déjà des solutions techniques de nettoyage anti-champignons, salmonelles ou bactéries, ses développeurs ont su adapter un des produits maison à la lutte contre le virus. L'arme tenant dans un diffuseur cryogénique.

Chargez l'engin en sticks de glace carbonique d'un côté, en désinfectant de l'autre, il en ressortira un panache blanc capable d'assainir un volume. «On parle de volume car ce nuage, issu du froid, va se répandre en 3D dans une pièce ou un espace clos et donc faire agir le désinfectant partout, bien mieux que ne le ferait la main de l'homme», vante Simon Tritz.

L'importance de l'hygiène

Depuis le printemps (ou plutôt l'apparition du covid), la solution a séduit plusieurs concessionnaires automobiles par exemple. Le froid sec ainsi facilement projeté («l'appareil est aussi gros qu'un aspirateur») étant parfait pour éliminer tout virus d'un habitacle automobile avant l'intervention d'un mécanicien ou l'arrivée d'un client. Car Avenue, ALD-Automotive ou Merbag ont pu apprécier l'efficacité de la solution.

Et déjà, BSI envisage de populariser son produit parmi les compagnies de bus, taxi, ambulances. «C'est efficace sanitairement, nous en avons eu la certification par le laboratoire LLuCS d'Esch (spécialisé en analyse d'hygiène des surfaces). Et là encore, comme il n'y a pas d'eau dans cette vapeur, aucun résidu n'est à craindre sur les tissus, cuirs ou plastique.»

Et ce qui est ''bon'' pour les autos, le serait tout autant pour les lieux de vie et pièces de travail, assure le manager de l'entreprise de nettoyage. «D'ailleurs, indique Simon Tritz, je crois que cette crise covid aura au moins eu l'avantage d'ouvrir les yeux à bon nombre de personnes sur l'importance de l'hygiène, compris à l'échelle collective. Un coup de balai et passer une éponge, ça fait propre mais est-ce que cela crée l'environnement sain pour votre famille, vos salariés?» Aussi, après un début d'année 2020 débutée avec un horizon obscurci, BSI Cleaning se réchauffe maintenant en pensant à de possibles jours meilleurs, des jours sous glace carbonique.

