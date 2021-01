Un temps évoqué pour devenir réalité en 2023, l'amélioration du temps de parcours entre les deux capitales européennes se heurte à des difficultés côté belge. Malgré l'appel aux fonds de la Commission, la concrétisation du projet prendra encore du temps, indique mardi François Bausch.

Bruxelles à 2h05 de Luxembourg pas avant 2030

Un temps évoqué pour devenir réalité en 2023, l'amélioration du temps de parcours entre les deux capitales européennes se heurte à des difficultés côté belge. Malgré l'appel aux fonds de la Commission, la concrétisation du projet prendra encore du temps, indique mardi François Bausch.

Bien qu'entamé depuis 2007, le chantier de rénovation des 226 kilomètres qui séparent Bruxelles de Luxembourg va encore durer. Potentiellement «jusqu'en 2030», selon les indications fournies mardi par François Bausch (Déi Gréng), dans une réponse parlementaire. Si le ministre de la Mobilité n'avance pas de certitude, il fait toutefois état «de plus en plus d'indices» allant dans ce sens, puisque «le calendrier belge est fortement suspendu». Et donc ne sera pas réalisé d'ici à 2027 comme évoqué jusqu'à présent.

En clair, l'ambition affichée d'Infrabel, gestionnaire du réseau ferré de l'autre côté de la frontière, d'augmenter la vitesse de référence de 130 à 160 km/h se heurte à des difficultés financières. Raison pour laquelle ministres belge et luxembourgeois en appellent à la Commission européenne pour tenter de débloquer la situation. Dans un courrier envoyé mi-janvier à Frans Timmermans, vice-président de l'exécutif européen en charge du «Pacte vert», Georges Gilkinet (Ecolo) et François Bausch demandent que cette connexion bénéficie du programme Next Generation.

A savoir du plan de relance de 750 milliards d'euros destinés à favoriser les projets voués à réduire les émissions de CO2. Car si la rénovation de la voie et la refonte de son tracé bénéficiera aux passagers, elle doit aussi permettre de développer le ferroutage sur l'axe mer du Nord-Méditerranée. Dans leur lettre commune à la Commission, les deux ministres verts rappelaient que ce chantier s'inscrivait parfaitement dans les objectifs environnementaux fixés, ces derniers prévoyant notamment de «déplacer vers le rail une part substantielle des 75% du fret passant actuellement par la route».

Interrogé mardi sur un éventuel accusé de réception de cette demande belgo-luxembourgeoise, le ministère de la Mobilité indique «ne pas encore avoir eu de retour» de la part de la Commission. A noter enfin que dans sa réponse parlementaire, François Bausch indique que la liaison entre les deux capitales devra se faire en «deux heures et cinq minutes». Soit grosso modo le temps de trajet évoqué en 2016 par les Premiers ministres Xavier Bettel (DP) et Charles Michel (MR). Ces derniers assuraient alors que la connexion se ferait d'ici 2023.

